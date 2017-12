Bagni di Lucca



Casabasciana, 140 mila euro per risolvere il problema della fossa biologica

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:48

Sabato 19 si è svolto a Casabasciana un incontro promosso dall’amministrazione comunale di Bagni di Lucca con la popolazione delle frazioni di Casabasciana, Sala e Crasciana nell’ambito degli incontri periodi che l’amministrazione vuole portare avanti in tutte le frazioni del comune per mettere a conoscenza al cittadinanza delle iniziative amministrative intraprese ed accogliere suggerimenti, segnalazioni ecc. in uno stretto rapporto tra cittadini ed istituzioni.

L’incontro si è svolto alla presenza di numerosi ed interessati cittadini che hanno apprezzato il metodo intrapreso dall’amministrazione e nell’occasione è stato illustrato il progetto predisposto da Gaia spa di realizzazione di un nuovo collettore fognario e un nuovo acquedotto per la loc. Corona.

L’intervento in questione che prenderà il via nella prossima primavera è teso a risolvere l’annoso problema della maleodorante fossa biologica posta a valle ed in prossimità dell’abitato di Casabasciana che ormai affligge da anni la frazione. Un’azione sinergica e collaborativa tra l’amministrazione e la società ha portato a questo importante risultato. L’importo dei lavori si aggira intorno ai 140 mila euro.

Nella serata sono emerse criticità e suggerimenti per quanto riguarda altri interventi nelle frazioni interessate delle quali l’amministrazione ha preso conoscenza ed assicurato interessamento.

Gli incontri nelle frazioni proseguiranno secondo il calendario prestabilito.