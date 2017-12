Bagni di Lucca



L'amministrazione aggiorna i cittadini sui lavori in corso a Montefegatesi

giovedì, 28 dicembre 2017, 11:54

Venerdì 22 dicembre si è svolto a Montefegatesi un incontro con la popolazione promosso dall’amministrazione comunale di Bagni di Lucca nell’ambito degli appuntamenti periodici con i cittadini. Nel corso della serata, a cui ha partecipato un folto gruppo di abitanti, sono stati illustrati vari progetti riguardanti la frazione. Primo fra tutti l’intervento in corso da parte di Enel che prevede la posa in opera di cavi elettrici sotterranei a media tensione lungo la strada comunale nel tratto Colle a Serra – Montefegatesi. Tale intervento, che prevede anche la sostituzione di due cabine monopalo con altrettante in muratura, consentirà di alimentare la frazione sia tramite l’attuale linea che proviene dalla Valfegana/Piano della Rocca, sia dalla nuova linea che giungerà da San Cassiano/Fabbriche di Casabasciana. Tale possibilità porterà un notevole beneficio per la continuità e qualità del servizio elettrico. A lavoro ultimato sarà inoltre completamente riasfaltato il tratto di strada interessato ai lavori con notevole miglioramento della viabilità.

L’amministrazione comunale ha voluto quindi ringraziare pubblicamente l’Enel per l’importante opera in corso di realizzazione.

Si è passati poi a illustrare un altro intervento che verrà realizzato nella frazione dalla società Gaia spa con la sostituzione di tratti di fognatura ed acquedotto in via del Condotto. Nel corso di tali lavori grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione paesana si provvederà al rifacimento anche del lastricato.

La serata è proseguita poi con uno scambio di domande/risposte tra cittadini e amministrazione su problematiche della frazione alle quali l’amministrazione ha assicurato interessamento. Al termine dell’incontro l’amministrazione ha voluto ringraziare l’associazione paesana e singoli cittadini per l’impegno e la collaborazione in atto per l’esecuzione di piccoli interventi, pulizie ecc. nella frazione. Il tutto si è concluso con un cordiale scambio di auguri.