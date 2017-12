Bagni di Lucca



Michelini incontra i tutor dei richiedenti asilo

giovedì, 28 dicembre 2017, 10:12

All'incontro di sabato 23 dicembre fra gli amministratori ed il personale dipendente del comune per il tradizionale scambio di auguri, erano presenti anche le tre persone che seguono i richiedenti asilo che si sono resi disponibili ad eseguire piccoli lavori di manutenzione per la collettività. Giovanna Pieri segue infatti i richiedenti asilo che prestano la loro opera a Fornoli, Gino Talenti quelli a Ponte a Serraglio, Rodolfo Frullani quelli alla Villa.



Nell'occasione queste tre persone sono state elogiate dal sindaco Paolo Michelini per la disponibilità a fornire gratuitamente la loro opera di tutor, partecipando anche in prima persona all'esecuzione dei lavori. Un esempio quindi da seguire, sia per l'attaccamento al territorio che per lo spiccato senso civico.