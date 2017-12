Bagni di Lucca



Michelini: "Non acquistate petardi contraffatti"

sabato, 30 dicembre 2017, 11:42

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, anche il sindaco di Bagni di Lucca ha deciso di esprimere il proprio parere sull’utilizzo dei fuochi d’artificio e sul comportamento da adottare la notte di San Silvestro.

Il sindaco infatti, raccomanda ai suoi cittadini di non acquistare petardi contraffatti , i quali sono causa, ogni anno, di numerosi feriti , tra i quali bambini e animali. Proprio per questo motivo invita a tenere tali prodotti lontani dalla portata dei più piccoli, di non utilizzarli all’interno delle abitazioni o in altri luoghi chiusi e, al fine di tutelare anche gli animali, per i quali i botti sono decisamente un trauma, ricorda che è consigliabile non lasciarli da soli e possibilmente liberi nella propria abitazione, in modo che possano ripararsi nel luogo che ritengono più sicuro per loro; un ulteriore accorgimento potrebbe essere quello di tenere alto il volume della televisione in modo da coprire il rumore dei botti.

Certo della collaborazione di tutti, il sindaco augura un felice anno nuovo.