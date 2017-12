Bagni di Lucca



“Una carezza per un sorriso” apre il cuore anche per la Befana

venerdì, 22 dicembre 2017, 18:07

di andrea cosimini

Dopo l'ottimo risultato conseguito all'ospedale San Luca di Lucca, con la consegna al reparto pediatrico di vari libri nella biblioteca, l’associazione di volontariato "Una carezza per un sorriso”, attiva anche sul territorio di Bagni di Lucca, si presenta il 5 gennaio 2018, nel giorno della Befana, per una serata dedicata ai più piccoli.



Inizio previsto per le 19.30 con una cena completa al costo di 18 euro (per i bambini sotto gli otto anni la serata sarà gratuita). Richiesta in questo caso la prenotazione, con specificato anche il numero dei bambini che parteciperanno alla cena, entro il 31 dicembre 2017. Il versamento di 18 euro dovrà essere effettuato tramite bollettino postale intestato all’associazione “Una carezza per un sorriso”.



L’evento si terrà presso l’impianto Circolo Tennis “Il Poggio” (“Due Palle”) in via del Tiro a Segno, 659, a Lucca. Dopo la cena, l’associazione provvederà alla consegna dei regali per i bambini presenti.



"Una carezza per un sorriso”, con sede operativa a Capannori, è una libera associazione di genitori impegnati a favorire e migliorare la cura dei piccoli pazienti affetti da patologie emeto-oncologiche e ad assistere le famiglie in difficoltà economiche. Nata a gennaio del 2017, attende ora di essere riconosciuta come onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).



“Vi invitiamo – spiega il presidente Quinto Bernardi - a sostenerci. “Con meno di un caffè al giorno si può rendere la vita delle altre famiglie meno difficile”. Ma, soprattutto, si può dare un grosso aiuto a questi bambini e alle famiglie in difficoltà. Insieme si può collaborare e si possono creare emozioni e amore”



Il presidente dall’associazione, Quinto Bernardi, e il vice presidente, Tina Lorenzini, nel cogliere l’occasione per augurare a tutti buone feste, si augurano una partecipazione numerosa alla serata del 5.