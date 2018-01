Bagni di Lucca



"Addobbiamo il Natale", premiati i due vincitori del contest

mercoledì, 3 gennaio 2018, 13:35

A Bagni di Lucca il primo social contest “Addobbiamo il Natale”, organizzato dall’amministrazione comunale, è stato attivo per tutte le festività natalizie a partire dall’8 dicembre e si è concluso il 27 dicembre scorso.

“L’idea è nata - spiegano l’assessore Francesca Lenzarini e la consigliera Maria Barsellotti - per cercare di abbellire il paese spronando i commercianti a dar libero sfogo alla propria fantasia nell’addobbare a tema natalizio le proprie attività; il gioco avrebbe così potuto mostrare anche al di fuori di Bagni di Lucca le vetrine e gli addobbi del paese, attirando magari qualche curioso”.

I commercianti in gara che si sono battuti a “colpi di like” su Facebook erano 22 (Eghò di Paola Avolanti - Acconciature Serena di Serena Orsi - Estetica Sissi di Sissi Cerrini - Se son rose... di Jessica Tardelli - Gioielleria Tomei di Renato Tomei - DMRK components di Ridolfi Luca - Due punti di Paolinelli Anna - Estetica Elisir di Bertolacci Elisa - Enoteca Non solo vino di Bracci Guido - Cartolibreria Serra di Serra Aldo - Bar la Ruota di Riccardo Franchi - Bertoncini e Marchi di Paola Bertoncini, Elena Bertoncini e Elena Marchi - Catene Cafè di Citti Paolo - Il Circolo dei Forestieri di Barsellotti Rita - Donatella Ragghianti - Ristorante Del Sonno di Ilario Cassai - Acconciature Crazy Hair di Katy Cappelli - Punto Simply - Estetica Marica di Chiara Troni - Idea Fiorita di Lotti Monica - Bar Le Comari di Alina Pocceschi – Ester Moda) i vincitori, due, con un pari merito.

Si sono aggiudicati la targa premio in palio Bertoncini e Marchi snc con il loro ribattezzato “Gommacchio” e Acconciature Serena con il loro elegante Albero in bianco.

Ieri (2 gennaio) l’amministrazione comunale ha consegnato le targhe premio ai due vincitori presso le rispettive attività approfittando per rinnovare gli auguri di buon anno e brindare alla vittoria.

“Come amministrazione – spiegano - vogliamo ringraziare nuovamente tutti i partecipanti sperando di poter replicare il prossimo anno. Vorremmo inoltre condividere di seguito i ringraziamenti che invece hanno pubblicato sui social i due vincitori: Bertoncini & Marchi snc: Ringraziamo tutti per i like ricevuti: amici, amici di amici, parenti, clienti e fornitori! Un ringraziamento particolare ai nostri ragazzi che, prima di tutto, hanno contribuito alla realizzazione dei nostri addobbi: Nicola,Bruno,Alessio,Francesco! Dedichiamo questa vittoria al mitico Pallino!” Acconciature Serena: “Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno messo un like al nostro albero per il contest addobbiamo il Natale! Un grazie anche a Francesca Lenzarini e Maria Barsellotti!”