Bianchi: "Lavori Enel, il disagio attuale consentirà alla frazione di non restare più al buio"

martedì, 2 gennaio 2018, 11:22

Antonio Bianchi, consigliere delegato all'ambiente del comune di Bagni di Lucca, interviene per alcuni chiarimenti necessari in merito ai lavori di Enel Distribuzione nel tratto di strada comunale Colle a Serra – Montefegatesi.



"Non tutta la strada comunale fra Colle a Serra e Montefegatesi - esordisce il consigliere - è sconquassata e ridotta a un tratturo, ma solo un breve tratto di strada senza uscita a servizio di alcune abitazioni".

"I lavori per la posa in opera di cavi elettrici sotterranei a media tensione lungo la strada comunale nel tratto in questione - prosegue -, porteranno un notevole beneficio per la continuità e qualità del servizio elettrico non solo a tutta la frazione di Montefegatesi, ma anche a quelle della Controneria e della Val Fegana. Consentiranno inoltre l'eliminazione del posto di trasformazione ubicato sotto Piazza XX settembre a Montefegatesi".

"La strada - spiega ancora - ad oggi è normalmente transitabile e la ditta appaltatrice sta eseguendo i lavori con celerità e a regola d'arte, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti per limitare al minimo i disagi per la popolazione, compreso l'interruzione dei lavori nel periodo delle festività di fine anno. In proposito preme ricordare che a lavori ultimati sarà completamente riasfaltato, per l'intera larghezza, il tratto di strada interessato dai lavori con notevole miglioramento per la viabilità locale".

"Il disagio attuale quindi - conclude - consentirà di ridurre quasi a zero la possibilità che in futuro, soprattutto in conseguenza di eventi calamitosi, la frazione possa rimanere al buio per lunghi periodi, come peraltro già accaduto in passato. L'amministrazione comunale sente quindi il dovere di ringraziare la società Enel Distribuzione per l'attenzione che ha rivolto al nostro territorio, per una migliore qualità della vita dei nostri concittadini".