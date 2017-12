Barga



Botti di Capodanno, in valle solo raccomandazioni e inviti al "buon senso"

lunedì, 25 dicembre 2017, 11:19

di andrea cosimini

Come già negli anni scorsi, anche quest'anno una delle prime amministrazioni in Valle del Serchio a pronunciarsi contro l'utilizzo dei cosiddetti "botti" di Capodanno è stata quella barghigiana che si conferma così una delle più sensibili in valle sul tema del rispetto e della tutela degli animali durante l'ultima notte dell'anno.



Il 22 dicembre, infatti, il primo cittadino di Barga, Marco Bonini, ha pubblicato un invito rivolto a tutti i suoi concittadini affinché evitino di scoppiare petardi o fuochi d'artificio che possano spaventare, o addirittura ferire, i nostri amici a quattro zampe. Lo ha fatto con il seguente messaggio che, ad ora, ci risulta essere stato l'unico in tutta la Valle del Serchio: "Nell'inviare i migliori auguri di un buon 2018 - ha scritto Bonini -, come sindaco e a nome dell'intera amministrazione comunale, vi invitiamo, come già abbiamo fatto negli anni scorsi, ad evitare petardi e fuochi d'artificio nella notte di Capodanno. Questi, oltre a costituire un pericolo per l'ambiente e le persone, sono anche una vera e propria tortura per tutti gli animali. Il buon senso, e queste piccole attenzioni, ci spingono ad una civile convivenza, ad avere a cuore la salute ed il benessere degli animali che, in queste occasioni, soffrono una naturale reazione di spavento, può provocare danni alla salute e, in alcuni casi, può esporli al rischio di smarrimento come purtroppo è già avvenuto recentemente in comuni a noi vicini".



Un timido messaggio, per carità, assolutamente non vincolante, ma che rappresenta finalmente una presa di posizione da parte di un'amministrazione comunale chiamata, prima di tutto, a dare il buon esempio in tema di civiltà e di rispetto verso gli altri. Che siano essi uomini o animali. Poco importa.



Purtroppo, però, c'è da evidenziare ancora una volta il braccio debole delle amministrazioni della nostra valle incapaci, o non volenti, di emettere vere e proprie ordinanze "anti-botti" come già successo, negli anni passati, in altre zone nemmeno troppo lontane dalla nostra e come riproposto, con decisione, quest'anno nel capoluogo lucchese. E' notizia di questi giorni, infatti, che il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, facendo eco ad un provvedimento già preso due anni fa, ha emesso un'ordinanza contro lo scoppio di petardi e fuochi artificiali "in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche, dove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali" corrispondendo ai trasgressori una pena che va da 25 a 500 euro di multa. Il tutto cercando di non intaccare gli interessi dei commercianti, ma educando semplicemente i cittadini al rispetto degli altri, permettendogli comunque di scoppiare i botti ma solo in "in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di feste o per altri motivi".



Non sappiamo se alla base di queste semplici "raccomandazioni" dei cittadini della Valle del Serchio ci sia, in realtà, la volontà di non voler prendere una decisione che possa, in qualche modo, scontentare qualcuno. Da una parte gli "animalisti", sempre in prima linea per difendere i diritti degli animali (siano essi domestici o selvatici), dall'altra i venditori di petardi e fuochi d'artificio, propensi invece al rispetto di una tradizione che si rinnova di anno in anno e che è entrata ormai nel nostro costume.



L'invito che lanciamo ai sindaci, a questo punto, è quello di essere più "audaci" nelle loro scelte e di non limitarsi ad "accontentare tutti" e a "non scontentare nessuno". Prendano esempio da altre realtà. Anche col rischio di essere criticati per aver preso una posizione che, comunque, va nella direzione di tutelare la convivenza civile di una comunità.