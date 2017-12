Barga



Il presepe vivente spegne 37 candeline con una ricca edizione

mercoledì, 20 dicembre 2017, 16:41

di tommaso boggi

Un presepe vivente, quello che si terrà a Barga il 23 dicembre, che va a spegnere la sua trentasettesima candelina con un'edizione ricca di figuranti e collaborazioni presentata stamani (20 dicembre) presso il comune.

Circa 200 sono infatti le persone in costume che parteciperanno quest'anno e che metteranno in scena mestieri storici legati anche alle terre della Mediavalle e Garfagnana con la collaborazione dalle numerose associazioni presenti nel capoluogo, come ad esempio, la Pro Loco di Barga e l'Associazione Commercianti ma anche il Comitato Paesano di San Pietro in Campo e molte altre.

Il tutto anche quest'anno è stato affidato ad Enrico Cosimini, resposabile del coordinamento dei gruppi del presepe, che ha esposto i numerosi cambiamenti, tra cui un ampliamento del percorso che partirà dalla piazza di fronte all'edificio del comune e la presenza di molti nuovi mestieri rappresentati per le strade del centro storico.

“Il più storico dei presepi viventi della Valle”, così lo ha definito il consigliere comunale Stefano Santi, rappresentante dell'assemblea comunale presso l'organizzazione, il quale ha poi ringraziato i membri del presepe vivente di Ghivizzano, il quale quest'anno non si terrà, che saranno presenti come figuranti all'edizione di Barga.

Tra i presenti alla conferenza anche Giovanna Stefani, assessore alla cultura ed il proposto di Barga Don Stefano, che ha precisato l'importanza del Presepe Vivente perché “porta felicità ai barghigiani e a chi viene dall'esterno per vederlo”.

La manifestazione partirà alle ore 20 mentre la Sacra Famiglia inizierà il suo percorso alle 22 e 30 verso il Duomo. La natività verrà annunciata come lo scorso anno da un razzo sparato dal campanile della chiesa cui seguirà infine l'accensione ed il lancio di alcune lanterne cinesi da parte dei giovani di Barga.