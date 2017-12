Barga



Isi (frigo) Barga, la preside: "Lavori all'impianto di riscaldamento durante le feste"

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:22

di loreno bertolacci

Era giusto un incontro con il dirigente scolastico dell’Isi di Barga Catia Gonnella al fine di conoscere il suo pensiero in merito ai problemi segnalati dagli studenti nella lettera inviata alla nostra redazione. Dopo alcune telefonate la sera di venerdì scorso ci è stata confermata dal vicepreside dell’istituto la disponibilità da parte della dirigente per un incontro il lunedì successivo alle 10,30, incontro nel quale Catia Gonnella ha esplicitato il suo disappunto per le notizie roboanti pubblicate sui giornali.



La preside ha sottolineato che le infiltrazioni di acqua dalle finestre del Blocco C derivano dalla mancanza di una pensilina di copertura già nei programmi dei lavori mentre per il riscaldamento si dovrebbe trattare di una “riequilibratura” del nuovo impianto.



“I lavori programmati all’impianto di riscaldamento all’ISI 2 (liceo linguistico) – spiega la dirigente - verranno effettuati durante le festività natalizie".



A conclusione del piacevole incontro è stata sottolineata l’importanza che questo istituto riveste per il territorio con l’offerta didattica e formativa che offre agli studenti.



“La parte di edificio realizzata è un primo intervento di adeguamento sismico sull’intera struttura dell’ISI di Barga; essere passati nello svolgimento delle lezioni in moduli o container didattici alla struttura attuale - continua la dirigente - è stata una bella conquista”.



La passione didattica con cui svolge il proprio lavoro ed i chiarimenti che sono emersi in merito alle notizie pubblicate ci hanno portato ad organizzare per il prossimo anno un nuovo appuntamento dove si parlerà dell’aspetto didattico dell’istituto, dei lusinghieri traguardi raggiunti oltre che a verificare la definitiva soluzione dei problemi che gli allievi della scuola hanno segnalato alla nostra redazione.