Barga



Mastronaldi: "Pirogassificatore, preoccupante il silenzio della politica"

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:44

Il consigliere di minoranza del comune di Barga, Luca Mastronaldi, torna sull'ipotesi "pirogassificatore" alla Kme rimarcando il silenzio di molti sindaci della zona ed invitando l'azienda a presentare, quanto prima, il progetto.



"Il silenzio, da parte di molti sindaci della zona, sulla questione pirogassificatore, che l'azienda Kme intende realizzare per autoproduzione di corrente elettrica - ha esordito Mastronaldi - mi lascia esterrefatto. E ancora più preoccupante è il silenzio (tranne alcune eccezioni) da parte dei partiti politici".



"Sarebbe molto interessante - ha incalzato il consigliere - sapere in vista delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018 la posizione di ognuno di loro, e dei rispettivi candidati della zona. Ad oggi (almeno io) non ho visto alcun tipo di progetto e sarebbe auspicabile che esso venga presentato prima della tornata elettorale".



"Credo che - ha sottolineato Mastronaldi -, al di là di ogni legittima posizione, i cittadini debbano essere informati e capire le posizioni di ogni forza politica nel merito. Se qualcuno, per proprio tornaconto personale ed interessi di partito, intende non affrontare la questione, non prendendo una posizione chiara ed inequivocabile, poi pagherà, a mio avviso, in termini elettorali un conto salato".



"Al fine di evitare stucchevoli discorsi in politichese - ha infine concluso -, invito l'azienda a presentare il progetto, od eventuali alternative, in tempi brevissimi al fine di poter esprimere, dopo attenta analisi, le proprie idee nel merito".