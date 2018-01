Capodanno al Ciocco, edizione da record

Altri articoli in Barga

martedì, 2 gennaio 2018, 18:03

Anche a Barga c’è stata una riduzione nel numero di parti: alla fine del 2017 sono stati 266, un dato comunque in linea con la tendenza nazionale e con le peculiarità del punto nascita

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:44

Il consigliere di minoranza del comune di Barga, Luca Mastronaldi, torna sull'ipotesi "pirogassificatore" alla Kme rimarcando il silenzio di molti sindaci della zona ed invitando l'azienda a presentare, quanto prima, il progetto

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:28

Nemmeno il tempo di sciogliere le Camere e la campagna elettorale anche in Valle del Serchio e Garfagnana è già cominciata. Qual è il più grande rammarico di questa legislatura, la numero 17? Non essere riuscita ad approvare lo Ius soli e lo Ius culturae

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:10

Il Pd di Barga esprime soddisfazione per la soluzione alle gravi problematiche del trasporto pubblico locale su gomma che in questi ultimi anni sono divenute insostenibili anche nel nostro territorio

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:32

Disponibili gli ultimi biglietti per assistere a "Cinema amore mio – Le più belle colonne sonore della nostra vita", il Concerto di Capodanno in programma in anteprima nazionale lunedì 1 gennaio 2018, alle 17.30, nell'Auditorium Theatre del Renaissance Tuscany al Ciocco

lunedì, 25 dicembre 2017, 11:19

Prime "timide" raccomandazioni in Valle del Serchio per evitare l'utilizzo dei botti durante la notte di Capodanno, mentre in altre realtà limitrofe gli amministratori prendono posizione emettendo vere e proprie ordinanze con multe anche salate per i trasgressori. Perché da noi ci si limita sempre ad inviti al buon senso?