Borgo a Mozzano



Andrea Brunini, il bilancio di un anno da non dimenticare

sabato, 30 dicembre 2017, 16:34

di loreno bertolacci

Nel periodo di fine anno si fanno i bilanci dei dodici mesi passati che spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, non sono positivi. Non è così per il cantautore lucchese Andrea Brunini che può vantare un anno pieno di impegni e di successi musicali. Un anno dove nessuno è riuscito a calpestare... i suoi sogni.

“Vietato calpestare i sogni” è proprio il titolo del suo primo album, uscito nel dicembre 2015, che lo ha fatto conoscere in contesti notevoli come il festival di Castrocaro, Premio Bigazzi e varie manifestazioni partner del Festival Sanremo.

In questo splendido anno l’artista toscano ha realizzato e diffuso il secondo album “L’isola dei giocatoli difettosi”.

Come descritto dal cantautore “L’isola dei giocatoli difettosi non è solo folk rock, ma un viaggio, un amore, una storia, una notte raccontata con diversi stili musicali”.

Gli impegni per il giovane cantautore non sono di certo mancati quest’anno; si possono citare solo alcuni dei più importanti, come il palco dei “Thegiornalisti” a Gallipoli e lo stadio Euganeo di Padova per le Nazionali di rugby “Italia – Sud Africa e il Tour austriaco/italiano come band supporter di Kee Marcello & band (famoso chitarrista della band svedese Europe).

Nel febbraio ha partecipato al concorso Sanremo New Talent trovando un posto tra i finalisti, poi al concerto “Aspettando il primo maggio” organizzato dal comune di Capannori 30 aprile, in apertura alla serata “big”, e il 7 settembre ha suonato a Verona in apertura a Jiro Okabe, noto produttore dei “Ramones” oltre a vari tour estivi ed invernali di promozione del nuovo lavoro.

In questo nuovo album non c’è un filone musicale ben definito, ma si contemplano molti stili musicali, con sperimentazioni che prendono spunti anche dal punk-rock, funky e rap. La massima importanza però è data sempre alle parole, portando l’attenzione sulla storia che sta alla base dell'album, legando ogni brano quasi fosse un telefilm a puntate.

Nel disco Andrea Brunini ha inserito volutamente alcuni richiami a libri e film: ad esempio nel brano “Follia” c'è un rimando ad “Alice nel Paese delle meraviglie”, mentre “L’isola dei giocattoli difettosi” riprende “The Perks of Being a Wallflower”.

“Le canzoni di questo album sono state scritte tra luglio e agosto 2016, prevalentemente in viaggio o in quel mio posto speciale dove mi ritrovo a spendere le notti a scrivere.– racconta l’artista -La particolare varietà di musiche che ho voluto inserire all’interno del disco rispecchia molto i miei stili e gusti musicali che, non essendo ben definiti, mi permettono di focalizzare l’attenzione sulle parole e le emozioni che provo, su questa storia che è stata il filo conduttore di molte canzoni scritte lo scorso anno”.

Il singolo di lancio è “Giulia”, breve descrizione di un viaggio introspettivo ed emotivo che Andrea fa grazie alla conoscenza di una ragazza, Giulia appunto, che è la protagonista della storia che “L’isola dei giocattoli difettosi” va a raccontare.

L'album è disponibile online in Streaming sulla piattaforma SoundCloud o Spotify da lunedì 9 ottobre, in concomitanza con l'uscita del videoclip del secondo singolo e prima traccia del disco, “Fuori Posto”.

Il video, a cura del Mindbox Studio di Viareggio e girato presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano, ha già ottenuto oltre 50 mila visualizzazioni, riscontrando grande successo per la sua allegria e dinamicità.

“Fuori Posto” è un brano che si discosta dalla storia narrata, ponendo l’attenzione su uno stato d’animo, sul sentirsi appunto “fuori posto” rispetto a una società di etichette e conformismo in cui Andrea non si rivede, un giocare con le immagini che non mira a giudicare ma a mostrare un mondo differente, a cui il cantautore non sente di appartenere. Il brano, così come il video, gioca con ironia ed è questo il suo punto di forza.

Un lavoro intenso quello di Andrea Brunini ed un programma pieno di appuntamenti importanti anche per il prossimo anno che lo vedrà impegnato sulla scena musicale nazionale ed internazionale.

Da non dimenticare che le origini musicali di Andrea sono quelle di “Artista di strada” che ha suonato in molte città europee; forse un’anticamera faticosa per il giovane artista, anticamera che l’ha però formato e gli ha consentito di poter spalancare le porte a quei sogni che non debbono mai essere calpestati.

Il nuovo album è disponibile sia su gli store online (Itunes, Amazon ecc.) o nei negozi di dischi, che per quanto riguarda il panorama Toscano è stato messo in vendita presso Sky Stone Lucca (piazza Napoleone), La galleria del disco (Pisa), Mondodisco (Viareggio), Edicola Borgo a Mozzano e in molti altri punti vendita.