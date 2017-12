La Misericordia dedica il presepe agli alpini caduti in Russia

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 16 dicembre 2017, 20:24

Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi tenutosi a Palazzo Ducale, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, unitamente ai sindaci dei comuni di residenza degli insigniti e ad altre autorità presenti, ha consegnato le nuove onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana”

giovedì, 14 dicembre 2017, 17:10

Quest’anno l’Associazione ha voluto premiare anche gli istituti nei quali i ragazzi si sono distinti, con una fornitura di carta igienica, bene particolarmente utile viste le difficoltà economiche che spesso incontrano le scuole

mercoledì, 13 dicembre 2017, 16:39

Simonini, Andreotti e Marovelli, rispettivamente segretario di sezione, responsabile zonale e sostenitore della Lega Nord, intervengono dopo l'esondazione del fiume Serchio a Borgo a Mozzano e puntano il dito contro la mancanza di manutenzione

mercoledì, 13 dicembre 2017, 14:39

L’accordo siglato (valido fino al 31 dicembre) prevede una serie di misure volte a garantire la difesa del potere d’acquisto a favore dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e delle famiglie in difficoltà per l’anno 2018. Sia in materia di interventi sociali, sia nel campo del lavoro

martedì, 12 dicembre 2017, 09:57

Notte di paura a Borgo a Mozzano dove il fiume Serchio, nel corso della nottata, ha superato la portata di 1000 m.cubi al secondo. L’acqua, come era accaduto in passato, ha invaso la statale 12 del Brennero, all’altezza del Ponte della Maddalena

venerdì, 8 dicembre 2017, 15:29

Nel corso del dibattito a Borgo a Mozzano è stato evidenziato come ormai il lupo non si fermi più sulle montagne, ma scenda anche più a valle e si avvicini ai paesi, come hanno dimostrato recenti fatti di cronaca.