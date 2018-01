Borgo a Mozzano



Simonini (Lega Nord): “Porta a porta, rifiuti non raccolti adeguatamente”

lunedì, 1 gennaio 2018, 09:54

"Dopo le segnalazioni dei cittadini, interveniamo volentieri sulla questione raccolta rifiuti porta/porta nel comune di Borgo a Mozzano, in particolare a Diecimo", - dichiara Simone Simonini, consigliere provinciale e segretario della sezione “lega Nord toscana” Mediavalle e Garfagnana.

“Grazie alle segnalazioni, tra cui alcuni iscritti del nostro movimento in particolare Yamila Bertieri, segnaliamo pubblicamente il disservizio, poiché privatamente sia dall’organo competente che dall’amministrazione non vi sono state risposte da mesi. Ogni giorno si ripete costantemente la stessa storia da parte degli operatori ecologici, -aggiungono gli esponenti leghisti-, i rifiuti vengono raccolti velocemente senza la preoccupazione di lasciare pulito l’ambiente, e di fatto viene lasciata immondizia a terra costringendo i cittadini di buon senso a raccoglierla. Inoltre, gli stessi facendo il giro raccolta, frequentemente perdono il materiale più leggero dall'apposito mezzo per le strade. Fiduciosi e speranzosi – concludono gli esponenti - in una maggiore attenzione e risoluzione della problematica”.