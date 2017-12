Castelnuovo



Carabinieri: Arpaia al comando del Norm, Chesi del Nucleo Comando

mercoledì, 27 dicembre 2017, 13:54

di andrea cosimini

Doppio festeggiamento alla caserma dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana per la duplice promozione, da una parte, del maresciallo Gennaro Arpaia a nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile di Castelnuovo e, dall’altra, del maresciallo Graziano Chesi a comandante del nucleo comando della locale compagnia.



Due marescialli entrambi molto conosciuti, e apprezzati, in Garfagnana per la loro ultra-decennale esperienza maturata sul nostro territorio proprio al servizio dell’Arma: l’uno, il maresciallo maggiore Arpaia, 51 anni, originario di Napoli, ma dal 1993 in Garfagnana; l’altro, il maresciallo (da poco luogotenente) Chesi, 54 anni, originario proprio di Villa Collemandina, in servizio in Garfagnana dal 2000. Due militari di esperienza e con un lungo curriculum alle spalle.



Per quanto riguarda il maresciallo Arpaia, la sua carriera nell’Arma inizia lontano, a Velletri (RM), con la frequentazione del primo anno di scuola sottufficiali dal 20 settembre 1988 al 31 agosto 1989. Quindi il secondo anno, dal 1 settembre 1989 all’11 giugno 1990, a Firenze, per poi prestare servizio alla stazione dei carabinieri di Livorno Ardenza (LI), dal 13 giugno all’8 ottobre 1990, con l’incarico di vice-comandante. Dal giorno successivo, il 9 ottobre, Arpaia passa infine in lucchesia, precisamente presso la stazione dei carabinieri di Seravezza, mantenendo il suo ruolo di vice-comandante.



Il suo approdo il Garfagnana però porta la data 13 luglio 1993. Da quel giorno, infatti, il maresciallo presta servizio al nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana con l’incarico di capo equipaggio del Norm. Un incarico, quest’ultimo, che ricopre fino al 18 aprile 1994.



Sempre all’’interno del nucleo operativo e radiomobile di Castelnuovo, dal 19 aprile 1994 al 27 maggio, Arpaia ricopre l’incarico di vice-comandante addetto all’aliquota operativa per poi essere mandato, finalmente con l’incarico di comandante, in alta Garfagnana per prestare servizio alla stazione dei carabinieri di Camporgiano.



Al comando della stazione di Camporgiano, Arpaia ci rimane fino al 7 luglio, giorno in cui viene definitivamente trasferimento al nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri del capoluogo con l’attuale incarico di comandante.



Per quanto riguarda il maresciallo Graziano Chesi, invece, bisogna innanzitutto ricordare la sua recente promozione al grado apicale di luogotenente raggiunta con l’incarico di vice comandante della stazione castelnuovese. Un incarico che ricopre dal 10 maggio 2000 (a tutt’oggi) con comando della stazione di Castelnuovo in “sede vacante” dal 1 gennaio 2011 al 22 aprile 2012 per prolungata mancanza di un titolare.



Seppur le sue radici affondino nella nostra terra, la carriera nell’Arma del maresciallo Chesi inizia però nel lontano 1982 quando si arruola, precisamente il 26 maggio, come carabiniere ausiliario, svolgendo il previsto corso formativo, fino al 22 agosto, presso la 4^ Compagnia del II Battaglione Allievi Carabinieri Ausiliari di Fossano (CN).



Da allora sono molte le stazioni girate da Chesi. Dal 28 settembre 1982 al 21 giugno 1984 presta servizio presso la stazione i Querceta (LU), per poi trasferirsi alla stazione di Porretta Terme (BO), dal 22 giugno 1984 al 12 ottobre 1986. Dal 13 ottobre 1986 al 15 maggio 1988 presta quindi servizio presso la Compagnia – Nucleo Comando di Vergato (BO) per essere spedito, dal 16 maggio 1988 al 23 novembre 1989, al Nucleo Operativo di Bologna.



Dal 24 novembre 1989 al 17 giugno 1991 frequenta poi la Scuola Allievi Sottufficiali. Frequenta ovvero il 42° corso biennale con svolgimento, il primo anno presso la 2^ Compagnia Allievi sottufficiali di Velletri (RM), e secondo anno presso la 10^ Compagnia Allievi Sottufficiali di Vicenza. Dal 18 giugno 1991 al 06 ottobre 1992 ricopre l’incarico di sottufficiale sottordine alla stazione di Volterra (PI), all’interno della quale, dal 7 ottobre 1993 al 26 dicembre 1996, riveste la qualifica di comandante Nucleo Comando.



Infine il suo ritorno in lucchesia il 27 dicembre 1996, presso la Compagnia di Lucca – Aliquota Radiomobile, dove rimane fino al 9 maggio 2000 svolgendo saltuariamente la funzione di Comandante Interinale.



Ad entrambi i militari La Gazzetta del Serchio intende rivolgere i complimenti per i traguardi raggiunti.