Castelnuovo



Castelnuovo, cantiere a cielo aperto

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:22

di simone pierotti

Al posto delle tradizionali conferenze stampa di fine anno, l’amministrazione comunale di Castelnuovo ha optato per una più originale e rilassata “conferenza conviviale”, un pranzo tra sindaco Tagliasacchi, parte degli amministratori e la stampa locale. E’ l’occasione per farsi gli auguri ma soprattutto per esporre i progetti portati a termine e quelli in corso di elaborazione nei prossimi mesi che potrebbero rappresentare, e in parte lo sono già, una svolta per il comune.

“Le elezioni sono ancora lontane – esordisce Andrea Taglisacchi – quindi non sono qua a fare campagna, voglio piuttosto rendere tutti partecipi di questa fase del nostro mandato, oserei dire cruciale. Abbiamo sempre detto che Castelnuovo deve rappresentare il punto di riferimento per tutta la Valle, noi stiamo lavorando in questa direzione”.

Si parte da uno dei progetti chiave che vedrà la luce. “Come potete vedere dall’opuscolo consegnatovi, ecco il progetto che ha vinto il concorso per il restauro della Rocca Ariostesca. Esso si basa sull’accessibilità della Rocca, ma è molto di più, verranno abbattute le barriere architettoniche e il monumento diventerà fruibile a tutti, nasceranno al suo interno attività commerciale e altre opportunità. Si tratta di 2,5 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere al milione già investiti”.

Altro cantiere aperto per il 2018 sarà quello del nuovo stabilimento della Artes. “L’azienda ha acquistato l’ex Tintoria e trasferirà la propria attività qua, con lavori pari ad 8 milioni di euro. Ci sarà anche un conseguente aumento di posti di lavoro”.

Parliamo di ferrovia. “Sulla linea ferroviaria Lucca – Aulla sono già stati investiti molti soldi. E’ realtà l’accordo di programma con RFI per il nuovo scalo merci di Castelnuovo, saranno altri 5 milioni di investimento tra Regione e aziende private”.

Ci sono poi altri cantieri che partiranno nei prossimi mesi nel centro storico. “Il Cipe ha finanziato 200mila euro più altri 90mila euro dalla Regione Toscana per progetti di riqualificazione e pavimentazione di via Garibaldi e della strada di collegamento tra gli impianti sportivi e il centro storico, verranno realizzati interventi di sicurezza stradale (totale 300mila euro) con il prolungamento del marciapiede lungo la strada tra Castelnuovo e Santa Maria, e dall’incrocio di via Azzi a via Aldo Moro. Inoltre previsti interventi sui cimiteri di Torrite e Colle (altri 265mila euro”.

Cantieri sicuri e altri papabili. Partiamo dall’ex Valserchio. “Il 16 febbraio ci sarà una nuova gara con ribasso di offerta. Abbiamo sentori positivi, ci sono imprenditori interessati all’acquisto ed investitori pronti ad entrare, stiamo parlando di un cantiere da 9 milioni di euro”.

C’è poi la Fortezza di Montalfonso. “Insieme alla Rocca Ariostesca la Fortezza rappresenta un veicolo eccezionale per Castelnuovo, sono due progetti strettamente connessi. Abbiamo in mente di far nascere una fondazione che gestisca i due monumenti in sintonia”.

Novità anche per lo sport, con l’ipotesi di una vera e propria “cittadella dello sport” nell’area degli impianti sportivi. “L’amministrazione si è mossa in due direzioni. Da un lato c’è il bando di riqualificazione dei due campi sportivi con il progetto presentato con la locale società calcistica, con cui il discorso procede. Abbiamo poi presentato un progetto per partecipare al bando Lotti. Si tratta di lavori per 1 milione e 600mila euro che prevedono la riqualificazione del “Comunale Vecchio”, la nascita di una zona pedonale, un parcheggio, la riqualificazione del Parco Boschi, il rifacimento della pista di atletica e la quarta corsia della piscina comunale. La graduatoria verrà resa nota a fine gennaio, attendiamo con fiducia”.

A tutti questi progetti vanno aggiunti i 6 milioni di euro già stanziati per il rifacimento delle sale operatorie dell’ospedale Santa Croce e … non solo. “Presenteremo a breve un nuovo progetto per un investimento di ulteriori 2 milioni di euro sul pronto soccorso”.