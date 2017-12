Castelnuovo



Concerto di fine anno della Filarmonica Verdi

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:41

di simone pierotti

Sabato 30 dicembre, alle 16, presso il Loggiato Porta a Castelnuovo Garfagnana, si terrà il "Concerto di fine anno" della locale Filarmonica diretta dal Maestro Stefano Pennacchi. Si tratterà per la "Giuseppe Verdi" dell'ultimo atto di un'annata molto impegnativa, iniziata a Pontecosi il due gennaio e continuata l'otto dello stesso mese a Lucca, con l'invito ad esibirsi durante i "Puccini Days"; ci sono stati poi "Il concerto di Primavera", il "Concerto dei Santi Pietro e Paolo" e il "Concerto del 4 novembre", inframezzati da numerose partecipazioni a ricorrenze civili e religiose. Il repertorio del concerto sarà un sunto di ciò che è stato eseguito durante l'anno con l'aggiunta di alcuni brani in tema con il periodo natalizio.

Saranno eseguite musiche di Holst, Puccini, Orff, Rimsky-Korsakov e Strauss per la parte classica, Swearingen per gli originali per banda, e Eros Ramazzotti e The Doors per quanto riguarda la musica leggera. Parteciperanno al concerto due gruppi di volontari attivi nel nostro territorio, l'Associazione "Il Ritrovo di Roberta" che illustrerà i propri scopi e le proprie attività e l'Anai Garfagnana che fornirà il supporto logistico.