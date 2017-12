Castelnuovo



Il Natale ci regala la storia di Gianluca e Teresa, due angeli che hanno salvato una vita

giovedì, 21 dicembre 2017, 13:27

di simone pierotti

Qualche volta, a Natale, i miracoli possono accadere e non solo nelle fiabe: non è il titolo di un film di genere ma è una storia vera. Ci troviamo a Castelnuovo di Garfagnana, una domenica pomeriggio pre – natalizia, clima di festa, tanta gente a spasso per negozi o per incontrare amici.

Quella che doveva essere una tranquilla giornata per una coppia di Castelnuovo, ha invece rischiato di trasformarsi in una tragedia senza l’intervento di due “angeli”, Gianluca Orsetti e Teresa De Oliveira, divenuti “eroi per caso”. Come detto, mentre la coppia passeggiava in via Puccini, nella zona degli impianti sportivi, l’uomo si è accasciato a terra senza dare più segni di vita. La moglie, disperata, ha iniziato a chiamare aiuto a gran voce. Tra la tanta gente che si trovava nei dintorni, c’erano anche Gianluca, un giovane del posto, e due amiche, di professione infermiere. Gianluca, volontario della Misericordia di Castenuovo, e Teresa, una delle due infermiere, non ci hanno pensato due volte e sono intervenuti nel giro di pochi secondi. La situazione si è presentata molto grave: l’uomo era in arresto cardiaco e non dava segni vitali. La chiamata al 118 è stata immediata ma, considerate le distanze e i tempi, era evidente che l’arrivo dell’ambulanza poteva non essere immediato.

Gianluca e Teresa sono due persone evidentemente formate al primo soccorso ma dal sapere al fare spesso c’è un abisso. I due, con grande sangue freddo, hanno prestato soccorso “in tandem”, dandosi il cambio ad intervalli regolari, sia per fare il massaggio cardiaco, sia per controllare i segni vitali. Un intervento durato quasi cinque minuti, prima dell’arrivo del medico e dell’autoambulanza. Gli interventi sull’uomo a terra sono proseguiti e, come hanno sottolineato i parenti, anche altre persone hanno collaborato al soccorso che, fortunatamente, ha avuto esito positivo. L’uomo si è infatti ripreso e si trova tuttora in ospedale.

La famiglia dell’uomo ci ha chiesto di ringraziare Gianluca e Teresa per l’ennesima volta, ma anche tutte le persone che, in quei terribili momenti, hanno supportato medico ed equipaggio nel soccorso al loro congiunto. “Si è visto un forte spirito di soccorso, di aiuto e di collaborazione tra tanta gente, siamo rimasti molto colpiti. La prima cosa che faremo è partecipare, appena possibile, ad un corso di primo soccorso perché, in certe situazioni, possono davvero salvare la vita”.