Il Panathlon Garfagnana premia i migliori atleti studenti e protagonisti nel fair play

giovedì, 21 dicembre 2017, 13:27

Qualche volta, a Natale, i miracoli possono accadere e non solo nelle fiabe: non è il titolo di un film di genere ma è una storia vera. Ci troviamo a Castelnuovo di Garfagnana, una domenica pomeriggio pre – natalizia, clima di festa, tanta gente a spasso per negozi o per...

mercoledì, 20 dicembre 2017, 14:02

Ultimi appuntamenti natalizi a Castelnuovo. Il centro degli avvenimenti resta la casa di Babbo Natale realizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo Confcommercio in Rocca Ariostesca con la collaborazione della Compagnia dell’Ariosto

mercoledì, 20 dicembre 2017, 09:31

Nell'ambito della valutazione degli stati di disabilità, per la commissione di Castelnuovo Garfagnana verrà sospesa l'attività di ricevimento del pubblico nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2018

mercoledì, 20 dicembre 2017, 08:54

Importante riconoscimento per l'Isi 'Garfagnana', l’istituto che raccoglie sotto la presidenza del prof. Massimo Fontanelli le scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana che, in un’ ottica di continuo miglioramento dell'offerta formativa, sta diventando sempre più un istituto di riferimento nel territorio della Garfagnana e nella Mediavalle del Serchio

martedì, 19 dicembre 2017, 15:53

L'Azienda Usl Toscana nord ovest risponde all'intervento del gruppo comunale di opposizione di Castelnuovo Garfagnana, che nei giorni scorsi aveva manifestato preoccupazione per i servizi sanitari in Valle del Serchio, e respinge con forza la tesi di un progressivo smantellamento

martedì, 19 dicembre 2017, 01:00

Non poteva aprirsi diversamente il consiglio comunale, convocato proprio a distanza di poche ore dalla tragica e improvvisa scomparsa del senatore Altero Matteoli, ex consigliere comunale di Castelnuovo di Garfagnana dal 1985 al 1990