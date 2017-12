Inaugurata la nuova sala operativa mobile della protezione civile

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:41

Sabato 30 dicembre, alle 16, presso il Loggiato Porta a Castelnuovo Garfagnana, si terrà il "Concerto di fine anno" della locale Filarmonica diretta dal Maestro Stefano Pennacchi. Si tratterà per la "Giuseppe Verdi" dell'ultimo atto di un'annata molto impegnativa

mercoledì, 27 dicembre 2017, 13:54

Duplice passaggio di incarico all'interno della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana. Il comandante della stazione di Camporgiano, Gennaro Arpaia, assume il comando del nucleo operativo e radiomobile del capoluogo, mentre il luogotenente Graziano Chesi assume il comando del Nucleo Comando della locale compagnia

martedì, 26 dicembre 2017, 16:39

La serata di gala dei 40 anni del Panathlon Club è stata l’occasione da parte del presidente Bianchini di ripercorrere le tappe di questi quattro decenni che ha visto sempre il Panathlon attivo nella valorizzazione dello sport, nella lotta all’antidoping, nella valorizzazione dei giovani e dei loro ideali sportivi

giovedì, 21 dicembre 2017, 13:27

Qualche volta, a Natale, i miracoli possono accadere e non solo nelle fiabe: non è il titolo di un film di genere ma è una storia vera. Ci troviamo a Castelnuovo di Garfagnana, una domenica pomeriggio pre – natalizia, clima di festa, tanta gente a spasso per negozi o per...

mercoledì, 20 dicembre 2017, 14:02

Ultimi appuntamenti natalizi a Castelnuovo. Il centro degli avvenimenti resta la casa di Babbo Natale realizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo Confcommercio in Rocca Ariostesca con la collaborazione della Compagnia dell’Ariosto

mercoledì, 20 dicembre 2017, 09:31

Nell'ambito della valutazione degli stati di disabilità, per la commissione di Castelnuovo Garfagnana verrà sospesa l'attività di ricevimento del pubblico nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2018