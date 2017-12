Castelnuovo



Shopping natalizio serale da giovedì a sabato

mercoledì, 20 dicembre 2017, 14:02

Ultimi appuntamenti natalizi a Castelnuovo. Il centro degli avvenimenti resta la casa di Babbo Natale realizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo Confcommercio in Rocca Ariostesca con la collaborazione della Compagnia dell’Ariosto. Da domani (giovedì) negozi aperti dopo le 21 fino a sabato e nella casa si svolgerà il gioco 1500EuroAuguri legato proprio agli acquisti effettuati in questo periodo natalizio nei negozi aderenti all’associazione.



Il regolamento è semplice: dopo un acquisto, bisogna conservare lo scontrino e presentarlo alla casa di Babbo Natale per tentare la fortuna e tramite una speciale ruota provare a vincere i buoni acquisto messi in palio dall’associazione. Si possono sommare scontrini di diverse attività e più alto è l’importo più sono le chance di vittoria dei buoni che hanno tagli da 5, 10, 20 e 50 euro fino ad un massimo a persona di 50 euro di vincita ed un totale investimento da parte dell’associazione di 1500 euro. Appuntamento a partire dalle ore 21 di domani (giovedì) e proseguimento venerdì e sabato. Ci sarà anche la musica protagonista con due cori che allieteranno le serate di domani e venerdì. Aprirà i concerti il Jubilum Jazz Chorus diretto dal maestro Piero Gaddi che si esibirà presso la chiesa di Sant’Antonio. Venerdì sera, invece, canti natalizi per le vie con il coro Voci del Serchio diretto da Ugo Menconi. Sabato pomeriggio tornerà anche Babbo Natale che sarà presente anche nel pomeriggio della Vigilia per raccogliere le ultime letterine dei bambini.