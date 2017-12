Castelnuovo



Tagliasacchi incontra la stampa, c'è la notizia

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:58

di andrea cosimini

Andrea Tagliasacchi incontra la stampa. E già qui c'è già la notizia. Durante il suo mandato in terra garfagnina, infatti, il primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana si è contraddistinto per aver centellinato le sue apparizioni su media e giornali (tutti, indistintamente) in favore di una politica più "fattiva" e silenziosa.



In occasione del tradizionale scambio di auguri di fine anno, però, nemmeno il sindaco castelnuovese ha resistito alla tentazione di incontrare i cronisti locali per tentare una sorta di "riavvicinamento" in vista dell'anno nuovo. Lo ha fatto attraverso una conferenza stampa decisamente "informale", presso il rinomato ristorante "Da Lorietta" a Cerretoli, dove, tra una portata e l'altra, ha approfittato per fare il punto, a tavolino, sui cantieri aperti nel capoluogo e rendere partecipi tutti degli investimenti in atto sul territorio (tra quelli già stanziati e quelli semplicemente "sperati").



Il clima si è rivelato fin da subito molto conviviale. Nella sorpresa di tutti, il "Taglia" si è presentato con notevole puntualità all'incontro, bruciando addirittura i giornalisti, e riservando ad ognuno di loro un omaggio, ovvero un piccolo opuscolo, contenente un resoconto dettagliato del progetto che ha vinto il concorso sul restauro della Rocca e che a breve verrà presentato, in versione definitiva, nel corso di un'assemblea pubblica.



Al seguito del sindaco, si sono presentati al pranzo anche l'assessore alla sanità e al sociale, nonché vice-sindaco, Patricia Tolaini, l'assessore alla pubblica istruzione e alle pari opportunità, Chiara Bechelli, e l'immancabile consigliere, nonché presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi. Sul "fronte" opposto, invece, hanno risposto "presente" all'invito i cronisti locali della Gazzetta del Serchio, de La Nazione, de Il Tirreno e di NoiTv, con la gradita presenza anche de Il Pungolo, ovvero Niccolò Roni, una delle penne più "pungenti" della Garfagnana.



Sbrigati i convenevoli di rito, Tagliasacchi ha subito rotto il ghiaccio spiegando le ragioni dell'inedito incontro, passando in rassegna le novità salienti sul fronte degli investimenti, interrotto soltanto dalla prima portata del menù, un succulento tris di primi, che prevedeva, oltre ai maccheroni al sugo di pomodoro, i "leggendari" tortelli (in duplice versione, "al ragù" e in "brodo") del ristorante "Da Lorietta".



Il pranzo è proseguito tra osservazioni e sollecitazioni, per lo più rivolte al sindaco, su come migliorare la comunicazione con gli organi di stampa e su come promuovere alcune realtà del capoluogo che meritano davvero una sponsorizzazione maggiore. Un piacevole scambio di battute e di opinioni, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, che ha accompagnato tutto il pasto fino ai secondi (cotechino e lenticchie e tagliata e patate arrosto) e infine al dolce (un tris succulento di dolci fatti in casa).



Dopo aver alzato i calici per lo scambio di auguri, quindi, è stato il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi, a prendere la parola per un breve discorso finale. Il consigliere, rivolgendosi ai giornalisti presenti, ha ricordato il suo rapporto di stima e di rispetto verso la stampa, rivelando il suo passato da giornalista, e non nascondendo che uno dei suoi "sogni nel cassetto" era proprio quello di fare il cronista.



Bondi ha infine accennato alla figura del "corrispondente locale" manifestando qualche risentimento sul trattamento subito, certe volte, dalla sua amministrazione ed esprimendo la sua personale concezione del ruolo che dovrebbe rivestire questa figura localmente. Una concezione che però non è stata condivisa da alcuni giornalisti presenti in quanto non propriamente conforme con i principi deontologici di questa professione.