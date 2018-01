Castelnuovo



A Castelnuovo la Befana scende... dalla Rocca

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:21

di andrea cosimini

Una coreografia davvero mozzafiato. Da una delle finestre più alte dell'imponente Rocca Ariostesca, a Castelnuovo di Garfagnana, venerdì 5 gennaio (per la vigilia) la Befana scenderà con la sua tradizionale scopa, sorvolando la centralissima piazza Umberto I, con un sacco pieno di doni da consegnare ai bambini.



Un evento molto atteso, soprattutto dai più piccoli, che per il secondo anno consecutivo si realizza grazie all'organizzazione della locale Compagnia dell'Ariosto in collaborazione con i volontari del Sast (Soccorso Alpino Speleologico Toscano) di Lucca. Saranno infatti i volontari del Sast ad imbracare la Befana prima del "volo" dalla Rocca con l'ausilio di una fune.



L'anno scorso lo spettacolo fu apprezzato a tal punto che i bambini presenti richiesero il bis per il giorno successivo. Ma si sa. La Befana, come da tradizione, si cala dal cielo soltanto nel giorno della vigilia. Dopo la discesa, prevista per le 15.30, la Befana saluterà quindi i bimbi presenti, si dirigerà presso la "Casa della Befana" (allestita, come ogni anno, a Palazzo Azzi, proprio sopra l'archetto della piazza)e consegnerà doni e caramelle a coloro che le faranno visita.



Nel frattempo in piazza Umberto I si esibirà il coro castelnuovese "Donne in cera di guai", con i tradizionali canti di Natale, mentre Sonia ed Emily, due volontarie della Compagnia dell'Ariosto, serviranno bomboloni caldi con l'aiuto della "Pecora Nera".



La festa proseguirà anche nella giornata di sabato (6 gennaio) con l'apertura della "Casa della Befana" alle 15 e, tempo permettendo, con il passeggio con l'asinello Serafino per le vie di Castelnuovo. La Befana continuerà a donare doni ai bambini, mentre in piazza le volontarie della Compagnia continueranno a servire bomboloni caldi.



"L'idea di far "volare" la Befana dalla Rocca - ha spiegato Daniela Innocenti, presidente della Compagnia dell'Ariosto - mi è venuta in mente dopo aver sperimentato il "volo dell'angelo" a Vagli Sotto. Mi sono chiesta: perché non fare anche un "volo della Befana"? Così abbiamo proposto il lancio l'anno scorso e devo dire che l'idea è piaciuta moltissimo. La Befana si lancerà da uno dei punti più alti della Rocca e finirà il suo "volo" proprio vicino all'albero di Natale sul lato opposto della piazza".



La Compagnia dell'Ariosto è senza dubbio una delle realtà più attive di Castelnuovo e merita una menzione speciale per tutte le iniziative intraprese sul territorio.



La Compagnia è nata nel 2005, per volere dell'allora amministrazione comunale, e vanta una propria sede all'interno del palazzo comunale. Per lei si impegnano circa una settantina di volontari che organizzano ogni anno feste e partecipano alle varie manifestazioni che si svolgono nel capoluogo. Tra le feste organizzate dalla Compagnia, sicuramente, la più importante è quella del 15 agosto dedicata alla "Giornata del Rinascimento". Ma la loro presenza si fa sentire anche in occasione di "Selvaggia", la manifestazione dedicata alle erbe, alla quale la Compagnia partecipa con un banchetto di sole "popolane" (pur vantando tra le proprie fila anche dame, cavalieri e persino una maestra di musica con tamburi).



La Compagnia, infine, è stata protagonista anche sullo schermo, partecipando con i suoi costumi, realizzati su misura dalla propria sarta prendendo ispirazione dagli abiti dipinti dai pittori del '500, di varie docu-fiction sulla vita d'Ariosto, con l'attore lucchese Alessandro Bertolucci, e su Ilaria del Carretto a Lucca.