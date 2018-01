Castelnuovo



Saldi e Befana, ricco week-end a Castelnuovo

giovedì, 4 gennaio 2018, 14:13

Saldi, casa della Befana e negozi aperti domenica. Il commercio di Castelnuovo apre subito un 2018 di appuntamenti. Da venerdì il via ai saldi, poi l’apertura della casa della Befana a cura della Compagnia dell’Ariosto e infine la prima domenica del mese con l’apertura straordinaria delle attività.



«E’ stato un Natale che ha rispecchiato le aspettative – dice Fosco Bertoli, responsabile di Confcommercio per l’area Valle del Serchio – apprendiamo con piacere le notizie che arrivano dal Comune di Castelnuovo riguardo i tanti investimenti sul territorio che sicuramente ridaranno slancio all’economia di tutta la zona dopo un periodo difficile».



Per i saldi c’è comunque una certa attesa perché rappresentano un importante giro di affari in vista anche di mesi un po’ più duri prima della buona stagione.



«A breve faremo la prima assemblea annuale per discutere il calendario eventi 2018 ed altre questioni», afferma il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, Federico Magagnini.



Intanto, venerdì pomeriggio, dopo il successo della casa di Babbo Natale, arriva la Befana. Appuntamento dalle 15,30 in piazza Umberto con la Befana che scenderà dalla Rocca grazie alla collaborazione con i Volontari del Soccorso Alpino Speleologico Toscano della stazione di Lucca. Poi tutti a visitare la casa collocata in Palazzo Azzi. Bomboloni ed intrattenimento con il coro Donne in cerca di guai e sabato, per l’Epifania, l’arrivo dell’asinello Serafino con piccoli doni per tutti i bambini.