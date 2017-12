Ce n'è anche per Cecco a cena



E' tornato il re, viva il re!

giovedì, 21 dicembre 2017, 22:37

di aldo grandi

E' passato, praticamente, in sordina il ritorno in Italia delle spoglie dell'ex re d'Italia Vittorio Emanuele III deceduto ad Alessandria d'Egitto il 28 dicembre 1947 esattamente, quindi, settanta anni fa e la coincidenza è tutt'altro che casuale. Il ministro Minniti ha parlato di un gesto di pietà a proposito del trasferimento dei resti del re d'Italia e imperatore d'Etiopia, primo maresciallo dell'Impero e re d'Albania, sbarcato in terra italiana dopo aver volato su un velivolo C-130J dell'Aeronautica Militare. Ad accoglierlo nessuna autorità di Stato, ma solo il saluto, autonomo e volontario, di tre militari che hanno portato la mano alla fronte. A questo punto la polemica, se c'è stata, è avvenuta sulla opportunità di portare le spoglie all'interno del Pantheon a Roma, sede naturale dei re d'Italia, oppure lasciarlo al santuario di Vicoforte insieme alla moglie la regina Elena di Savoia. Lo Stato si è espresso per un no deciso che smorza ogni reazione di coloro che vedrebbero in questa decisione una sorta di negazionismo storico pericoloso, ma c'è qualcosa che non quadra in tutto questo, se si pensa che soltanto fare il nome di Mussolini o parlare di fascismo rischia di condurre diritti sotto processo mentre per il re che fu complice del duce e e che ne condivise ogni responsabilità, nessun problema. La solita ipocrisia dell'Italietta di sempre.

La verità è che il tempo non è soltanto il miglior medico, ma finisce anche per offuscare colpe, tragedie e responsabilità. Basterebbe leggersi uno dei libri scritti da Ruggero Zangrandi sull'Italia tradita dell'8 settembre 1943 per farsi passare la voglia di rivedere il re e i suoi generali a queste latitudini. Basterebbe leggere e ripiombare con la mente e tutto il resto a quella calda estate di 74 anni fa, quando la guerra era ormai persa da un pezzo e il fascismo odiato quasi ovunque per la tragedia e la catastrofe che aveva provocato. Bisognerebbe fare anche un passo indietro, fino al 25 luglio 1943 e a quello sciagurato proclama letto dal maresciallo Pietro Badoglio in cui affermava che la guerra continuava sì, ma senza dire né con chi, né perché. Tutto era sibillino all'epoca nelle alte gerarchie militari e civili di uno stato allo sfascio.

Da un lato si cercava di non irretire i tedeschi arrivando, addirittura, a chiedere un ulteriore invio di truppe per difendersi da eventuali sbarchi, dall'altro si spedivano emissari per allacciare trattative di resa senza rendersi conto che per gli alleati l'unica condizione per poter arrivare a una pace separata era quella, appunto, senza condizioni. Fu così che, alla fine, tra le solite ipocrisie e vigliaccherie italiane, venne siglato l'armistizio che avrebbe dovuto prevedere la discesa sulla capitale, oltre allo sbarco navale sul Tirreno possibilmente il più a nord di Roma, di una divisione aviotrasportata di paracadutisti che occupassero i centri nevralgici di Roma aeroporti in primis. Come siano, poi, andate le cose, è, ormai, risaputo. Niente di tutto questo accadde se non lo sbarco ad Anzio, troppo a sud di Roma mentre non ci fu né l'aviosbarco per colpa delle paure dei generali italiani compreso il capo di stato maggiore, né uan efficace e ben diretta resistenza delle truppe italoiane verso l'ex alleato germanico.

Anzi, anche in questa circostanza il comunicato annunciante l'armistizio riuscì solamente a creare confusione e la scena celebre del film Tutti a casa con Alberto Sordi ne è un esempio classico.

Fatto sta che la mattina del 9 settembre 1943, mentre l'Italia stava per sprofondare nella tragedia più grande che l'avrebbe mai colpita segnandola per sempre, una lunghissima fila di auto imboccò la via Tuscolana diretta a Pescara da dove i fuggiaschi, saliti su un piroscafo ad attenderli, avrebbero raggiunto l'Italia del sud già liberata in parte dagli angloamericani. Quel viaggio fu una farsa, con generali, colonnelli, ministri, regnanti e via di questo passo, abbandonarono milioni di soldati senza lasciare il benché minimo ordine e, anzi, volutamente abbandonandoli nella più totale confusione e in balìa della vendetta del nazismo che già stava riprendendosi dal tradimento appreso.

Così, mentre il re scappava lasciando i suoi sudditi in bocca a Hitler dopo che li aveva portati alla guerra fascista perduta, il popolo italiano e le sue forze armate ancora non sapeva di essere stato lasciato a se stesso. Morirono a migliaia, a centinaia di migliaia, sbandati di un esercito senza più comandi e disponibilità al combattimento. E se Mussolini aveva condotto l'Italia alla guerra, il re Vittorio Emanuele niente aveva fatto per impedirglielo e, soprattutto, niente fece per porvi rimedio e riscattare la sua immagine e quella della dinastia che rappresentava.

I Savoia avrebbero dovuto restare a Roma e combattere per cacciare l'invasore tedesco contro cui avevano siglato una pace separata. Così non fu e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana fece il resto trasformando l'Italia in un paese allo sbando in mano agli eserciti stranieri.

Perché, allora, avere pietà per il re e continuare a predicare odio e distruzione verso Mussolini e i simboli del passato? Se si vuole concedere qualcosa per motivi umani, allora bisognerebbe farlo erga omnes e non soltanto verso alcune figure tralasciandone altre. Il fatto è che il re non suscita entusiasmi o nostalgie se non nei nobili ormai decaduti, mentre Mussolini, a quanto pare, è un fantasma ancora imbarazzante. Almeno per chi non ha niente di meglio da coltivare.

Noi il re lo avremmo lasciato dov'era. Mussolini, infatti, a piazzale Loreto c'è finito e anche appeso a testa in giù. Orribile, è vero, ma la rabbia popolare può comportarsi nel più tremendo dei modi verso colui che lo ha fatto soffrire usurpandone la fiducia come l'amante tradito. Quanto al re, al contrario, aveva tagliato la corda e nessuno cercò di mettergliela intorno al collo tantomeno ai piedi e a testa all'ingiù.