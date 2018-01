Ce n'è anche per Cecco a cena



"Caro Grandi non molli, in un mondo di servi e puttane lei fa la figura di voler lavorare in un bordello senza perdere la verginità"

lunedì, 1 gennaio 2018, 18:38

di aldo grandi

Abbiamo voltato pagina, per l'ennesima volta, per l'ennesimo giro di valzer, per l'ennesimo ultimo giorno di un anno che è appena finito e di un altro che è andato a cominciare. Siamo nell'anno di (dis)grazia 2018 e sembra, davvero, incredibile oltreché impensabile esserci arrivati quando, nemmeno tanto tempo fa, sembrava che l'anno Duemila fosse l'ultimo di tutti gli anni possibili e immaginabili. Invece no, il mondo corre, corre così veloce che a malapena riusciamo a stargli dietro. Ormai l'universo delle Gazzette ha preso la sua strada, ma essa, senza il vostro aiuto, di voi lettori, di voi inserzionisti pubblicitari senza i quali noi non potremmo nemmeno lontanamente esistere, sarebbe già conclusa da un pezzo. Mai come in questi ultimi anni chi scrive sente di dover dire grazie a voi tutti, indistintamente, e a quei tre soci che, un paio di anni fa, vollero provare a condividere un percorso che era una scommessa e si è rivelata una battaglia. A volte il sottoscritto si domanda che cosa deve aver mai combinato per sentire così tanto affetto nei suoi confronti, così tanta spinta a non mollare, così tanto sprone ad andare avanti nonostante le arrabbiature, le liti giudiziarie, le minacce e le aggressioni di varia natura tutte, fortunatamente, tutto tranne che fisiche. Un lettore, Daniele Papi, che il sottoscritto non conosce, ha voluto inviare due righe dopo aver percepito, nell'ultimo Cecco a cena natalizio, una sorta di amara consapevolezza, una specie di triste presa di coscienza. Vogliamo pubblicarle perché ci sembra rispecchino in pieno tutto ciò che in questi anni chi scrive ha provato, bene o male, a fare per non cedere mai, anche quando può aver esagerato, anche quando può aver commesso un errore. Caro Grandi, ho letto stamani il suo pezzo natalizio e i dubbi che ha espresso in merito alla sua posizione. Non molli, non faccia l'italiano rassegnato. Sappia che per chi come me vive lontano dalla Versilia, il suo giornale e sopratutto i suoi pezzi di fondo, sono gli unici a darmi la sensazione di sentire una notizia così com'è. Non c'entra il pensiero politico, lei le canta a tutti ed è sempre pronto a ricredersi. Non molli, anzi, alzi la voce. In un mondo di servi e puttane, lei fa la figura di voler lavorare in un bordello senza perdere la verginità. Ma oggi abbiamo proprio bisogno di sognare, non ci resta altro, e la sua voce ci fa sognare un mondo che possa guarire. non mi privi del piacere di sentirle le cantare a chi lo merita. ci sarà sempre una maggioranza che se oggi è silenziosa, domani potrebbe svegliarsi per le sue urla. Sono troppi quelli che vanno esclusi, per arrendersi. Al prossimo pezzo e che il 2018 le porti soddisfazioni.

Grazie caro Papi. Per chi, nella vita, ha sempre voluto viaggiare a mille, anche quando, a tratti, la sua carrozzeria gli avrebbe permesso, al massimo e a malapena, di camminare, queste parole sono una bella iniezione di fiducia. E di stimolo. Ce le conserviamo accanto al cuore, l'unico posto al quale abbiamo sempre guardato, l'unica strada che abbiamo sempre percorso.