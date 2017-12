Garfagnana



14 milioni e mezzo dal Cipe per la realizzazione del Ponte sul Serchio

sabato, 23 dicembre 2017, 16:47

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha finanziato con 14,5 milioni di euro, corrispondente all'investimento totale previsto per l'opera, la realizzazione del Ponte sul Serchio. Una infrastruttura strategica e attesa da anni dal territorio, che collegherà la via Statale del Brennero e dell'Abetone (SS 12) e la strada provinciale 1 Francigena.

"Un'ottima notizia per il nostro territorio che mi rende molto soddisfatto, frutto del lavoro incessante che come Provincia abbiamo portato avanti in questi anni - commenta il presidente della Provincia Luca Menesini-. Il Ponte sul Serchio diventa finalmente realtà. Il finanziamento ufficializzato dal Cipe ci mette infatti nelle condizioni di dare il via all'iter per l'indizione della gara d'appalto e aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio entro il 2018. Andremo a realizzare un'infrastruttura fondamentale e strategica per il territorio sia sotto il profilo del miglioramento della viabilità, sia per quanto riguarda la sicurezza idraulica. La sinergia tra Governo, Regione e amministratori locali ha portato ad un risultato vincente e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ottenerlo".

Soddisfatto anche il sindaco Tambellini: "I fondi stanziati dal CIPE per la progettazione dell'asse est-ovest della piana di Lucca, ma soprattutto i 14,5 milioni destinati al nuovo ponte sul Serchio, la cui costruzione partirà il prima possibile, dimostrano come una politica fatta di persone competenti e il lavoro svolto da amministrazioni lungimiranti ed efficienti abbiano prodotto risultati che risolveranno gli annosi e complessi problemi infrastrutturali della piana di Lucca – ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini – Ringrazio i nostri parlamentari per l'impegno profuso; un grazie particolare al Governo e alla Regione Toscana che hanno compreso l'urgenza e l'importanza di questo sforzo per colmare un ritardo che affligge principalmente i cittadini e le imprese del territorio di Lucca".

Così invece Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Trasporti e infrastrutture: “Ottime notizie dal Cipe per il nostro territorio. Sono stati deliberati per gli assi viari di Lucca ulteriori 5 milioni per la progettazione del secondo lotto, ovvero l’asse est ovest che si vanno a sommare ai 67 milioni del Governo già stanziati per il primo lotto, asse nord sud, a cui si sono aggiunti, da parte della Regione Toscana, i 2 milioni per la progettazione e i 15 varati nel bilancio approvato durante l’ultima seduta consiliare. Complessivamente vediamo quindi da una parte messa in sicurezza la realizzazione del primo lotto e dall’altra, con questi 5 milioni, messo in campo un tassello fondamentale per procedere con il secondo lotto. Si conferma insomma un’importante impegno sull’intero progetto del sistema tangenziale lucchese, che per essere pienamente efficace in termini di alleggerimento del traffico e di funzionalità complessiva, deve essere portato a termine completamente. Fondamentali poi le risorse destinate al Ponte sul Serchio, 14,5 milioni di euro che metteranno la Provincia di Lucca in condizione di bandire la gara e iniziare l’esecuzione dell’opera entro il 2018. Non si può che essere estremamente soddisfatti perchè con questo investimento vede la luce un’opera attesa e cruciale per il territorio, sia in termini di sicurezza idraulica sia in termini di efficientamento della viabilità. Questo significa un concreto cambio di passo a livello infrastrutturale per il nostro territorio. Ho promosso e seguito l’ideazione e l’iter di queste opere prima da presidente della Provincia e ora in Consiglio regionale da presidente commissione Trasporti e infrastrutture e sono davvero orgoglioso che l’impegno di tutti e il gioco di squadra istituzionale abbiano portato a questi importanti risultati. Se a tutto ciò aggiungiamo anche gli 1,2 milioni di euro destinati alla Cittadella dello sport a Capannori e i circa 2 milioni per il sistema delle Fortezze della Valle del Serchio, sempre previsti dal Cipe, possiamo dire che la provincia di Lucca chiude davvero il 2017 in bellezza. Ma soprattutto grazie a queste risorse possiamo dire che il 2018 sarà un anno di svolta, dal momento che potrà finalmente partire la realizzazione di opere attese e determinanti per un pieno sviluppo infrastrutturale della Lucchesia”.