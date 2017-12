Garfagnana



Al Casone di Profecchia, festività al top tra sci, natura e gastronomia tipica

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:00

di simone pierotti

Il Centro Turistico Il Casone di Profecchia è il luogo ideale per trascorrere le festività. Quest’anno non è mancata la neve che, combinata con condizioni climatiche favorevoli, ha permesso l’apertura delle piste da sci a partire dall’8 dicembre, cosa che non accadeva da alcuni anni.

I titolari del Casone, la famiglia Regoli, sono ottimisti e annunciano che la stagione sciistica durerà quasi sicuramente fino a Pasqua. La stagione invernale è partita nel migliore dei modi e, oltre alla neve, sono fioccate le prenotazioni sia per il periodo natalizio, che per il week-end di Capodanno che quello dell’Epifania: d’altronde, il Casone è storicamente meta ideale per trascorrere queste giornate in un mix perfetto di natura, sport e gastronomia tipica e genuina.

A proposito, ci sono ancora posti liberi per il pranzo del Natale, che sarà incentrato sulla tradizione gastronomica della Garfagnana, con prodotti a km zero: tortellini in brodo, lesso, polenta e cinghiale, salumi tipici, torte locali in un’esplosione di sapori tipici e caserecci. Confermato il cenone di San Silvestro, divenuto un appuntamento fisso per tante famiglie ma anche tanti giovani. Sarà una serata che offrirà, oltre al classico e generoso menu, tanto svago e divertimento, con la storica fiaccolata, musica, discoteca e fuochi d’artificio. Sono disponibili, a prezzi contenuti, pacchetti completi con pernottamento, pranzo e cena.

Oltre al campo scuola e alla pista da sci, ci sono diversi sentieri dedicati agli appassionati di trekking ed alpinismo, e per passeggiate sia a piedi che con le ciaspole.