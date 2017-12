Garfagnana



Aperta la storica mostra dei presepi di Pieve Fosciana

lunedì, 25 dicembre 2017, 18:27

di simone pierotti

Torna la tradizionale mostra dei presepi e diorami di Pieve Fosciana, che raccoglie oltre 30 opere, allestita nella chiesa di San Giuseppe, attigua alla Pieve. Tra questi lo storico presepio meccanico, uno dei primi esempi di scenografia meccanica costruiti in provincia di Lucca negli anni 70 allestito in permanenza in una stanza adiacente la chiesa parrocchiale). Mostra e presepio sono visitabili da oggi, giorno di Natale, fino al 7 gennaio.

Una novità, invece, è costituita dal Calendario dell’Avvento di San Miniato, nato quattro anni fa da un'idea di Luciano Ermelani: grazie alla proposta di “Terre di Presepi” il Calendario dell’Avvento “artistico” esposto nel 2015 alle finestre dello storico palazzo del Seminario a San Miniato e che aveva come tema le Opere di Misericordia, arriva a Pieve Fosciana nel paese del Presepio e le opere di questo calendario sono oggi esposte alle finestre della facciata della canonica della Pievania di San Giovanni Battista. Esse sono visibili attraverso i campetti dell’oratorio e dalla via san Giovanni (anche di sera). Le opere esposte raccontano una storia di pace e di solidarietà e permettono ai visitatori di soffermarsi, di pensare e di riflettere sul Natale. Una vera e propria mostra collettiva ma anche un presepe d’arte pittorica, realizzato da artisti affermati, giovani studenti, scrittori, giornalisti, insegnanti.”. Il Calendario ha come tema "Per un Natale di pace, guidati dalla stella cometa, pellegrini del nostro tempo verso la Porta Santa" e gli artisti hanno interpretato nella propria opera scegliendo l’argomento tra le sette opere di misericordia corporali, spirituali e le beatitudini evangeliche