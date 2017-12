Garfagnana



Difesa del suolo, circa 8 milioni e mezzo di euro in provincia di Lucca

giovedì, 21 dicembre 2017, 18:00

Ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro le risorse complessive che arrivano in provincia di Lucca a seguito del protocollo d'intesa per la mitigazione del rischio idrogeologico siglato tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente. Ne dà notizia esprimendo soddisfazione Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente e territorio.

"Oltre agli importantissimi quasi 3,8 milioni di euro per la messa in sicurezza del Serchio che consentiranno il completo adeguamento di entrambi gli argini, opera di ricostruzione che iniziammo dopo la rottura arginale del 2009, il protocollo mette in campo risorse per altri interventi urgenti e attesi da tempo. – spiega Baccelli - Penso alla Gora di Stiava, il cui adeguamento alla porta duecentennale è sempre stato un obiettivo prioritario che intraprendemmo come Provincia di Lucca, realizzando vari lotti e stati di avanzamento e che deve essere perseguito con determinazione sino al suo completamento. L'auspicio per il futuro è poter mettere presto in campo investimenti certi per completare la messa in sicurezza del Torrente Camaiore, conseguendo un doppio risultato, da un lato la sicurezza del territorio, dall'altro il pieno sviluppo dell'area artigianale/industriale delle Bocchette e quindi una indifferibile opportunità di sviluppo economico."

Ecco nel dettaglio interventi e risorse:

Lucca - Palmata: Consolidamento porzione di versante in frana 964.283 euro

Lucca: Opere di messa in sicurezza del movimento franoso attivo sul versante tra il cimitero e Chiatri 750.000 euro

Fabbriche di Vergemoli: "cabina Enel" consolidamento del versante sulla strada comunale delle Pianelle, 165.000 euro

Fiume Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto € 1.338.539

Fiume Serchio. Adeguamento strutturale argine destro € 2.439.500

Gora di Stiava ripristini argini e adeguamento portata duecentennale IV lotto € 640.500

Lavori di consolidamento dell'argine sinistro del Canale Ozzeri - Lotto 2 € 287.000

Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Montramito € 868.262

Piano di Mommio Fosso Traversa: risanamento della sezione d'alveo € 515.200

Regimazione Fosso Brentino: prolungamento Sifone" € 245.000

Ripristino efficienza idraulica alcuni tratti reticolo di fondovalle Valfreddana- Lotto3 € 245.000