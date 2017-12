Garfagnana : fabbriche di vallico



Farmacia, fa presa la soluzione di Giannini: "Trasferimento temporaneo senza costi per la titolare"

mercoledì, 20 dicembre 2017, 17:00

di andrea cosimini

Un consiglio comunale basato essenzialmente sulla ristrutturazione del palazzo comunale di Fabbriche di Vallico e sulle relative preoccupazioni riguardanti il futuro della farmacia locale a seguito del trasferimento temporaneo richiesto dal comune. Una questione particolarmente sentita in paese dopo la notizia della chiusura dell'altra farmacia situata a Vergemoli.



Alla fine il sindaco Michele Giannini ha ribadito la sua totale disponibilità a farsi carico, con l'aiuto di imprenditori privati, delle spese di trasferimento o, in alternativa, qualora la titolare decidesse di cedere l'attività, di valutare l'ipotesi di un'acquisto della licenza da parte del comune pur di salvaguardare il presidio sul territorio. Una duplice soluzione condivisa anche dal capogruppo di minoranza Nicola Boggi, e dal suo gruppo, che ha invitato però il consiglio comunale rimanere ai fatti e non alle "vociate" di paese.



Tutto è partito da un'interrogazione della consigliera comunale di minoranza, Costanza Forli, peraltro da poco nominata vicesegretario dei Giovani Democratici della Federazione di Lucca. Nell'interrogazione, rivolta al sindaco, la consigliera ha ricordato il ruolo imprescindibile del servizio per la comunità, nonché le preoccupazioni della cittadinanza, chiedendo al primo cittadino e alla sua giunta cosa intendano fare per ovviare al problema.



"Non porto minimamente sulle spalle il peso della chiusura della farmacia - ha risposto Giannini -. Ricordo che Vergemoli non aveva mai avuto una farmacia sul suo territorio e, se c'era, è perché la regione aveva messo a disposizione 30 mila euro, a suo tempo, per aprire farmacie in quei comuni dove non c'erano. Il comune, anzi, si adoperò per mettere gratuitamente a disposizione i locali per accoglierla. Purtroppo però le difficoltà a rimanere aperta sono state evidenziate anche dalla Asl stessa. Ci siamo presi del tempo per aspettare, intanto, la notifica ufficiale della chiusura da parte della regione, quindi per attendere il rinnovo del servizio civile ben consapevoli che nel 2018 potremmo contare sull'aiuto di 11 persone".



Il consigliere di opposizione Nicola Boggi (anch'esso fresco fresco di ri-elezione tra i banchi del consiglio provinciale) ha quindi chiesto chiarimenti al sindaco sulla situazione venutasi a creare a seguito della comunicazione del sindaco di liberare i locali dell'immobile del palazzo comunale per la realizzazione della nuova sede. Sollecitando oltretutto il primo cittadino a ridurre il più possibile i tempi di riapertura del nuovo palazzo e di dare, allo stesso tempo, continuità ai servizi attuali.



"Abbattere il palazzo comunale - ha spiegato Giannini - non è stata una decisione del comune, ma una semplice applicazione del parametro regionale. Da anni la farmacia sapeva che l'immobile sarebbe stato abbattuto in quanto "corpo estraneo" riconosciuto in tutte le ipotesi presentate. La comunicazione di liberare i locali, da parte del comune, è stato un atto formale dopo che la proprietaria della farmacia ha fatto esplicita richiesta di presentarle una lettera per iscritto. Entro il 2018 infatti l'immobile va liberato. Per venire incontro alla farmacista ribadisco ancora una volta l'impegno dell'amministrazione nel trovare una sede temporanea dove spostare la sua attività, ricoprendo totalmente, grazie anche all'ausilio di imprenditori privati, i costi del trasferimento, e senza che essa debba far fronte ai costi di affitto".



"Se è vero però - ha incalzato Giannini -, come dicono alcune voci, che la titolare sta pensando di cedere l'attività, allora il comune dichiara fin da subito la propria volontà di valutare l'ipotesi di acquisire le licenze della farmacia pur di mantenere sul territorio questo servizio importante per la comunità. La titolare della farmacia, però, deve dare dei chiarimenti, a questo punto, su cosa intenda fare".



La proposta di trasferire temporaneamente la farmacia nei locali davanti al distributore di benzina, per di più prossima agli ambulatori medici, e gli uffici comunali in un container provvisorio è stata approvata anche dal consigliere di minoranza Nicola Boggi che ha chiuso dicendo: "La soluzione trovata - ha concluso il consigliere - può essere valida. Soprattutto se il sindaco, come ha garantito, si impegnerà a coprire, assieme ad altre aziende private, i costi del trasferimento della farmacia. E dico anche che non sarebbe "scandaloso" se il comune acquistasse le licenze dell'attività qualora la titolare riceva offerte tali da decidere di migrare altrove".