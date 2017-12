Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Giannini: "Uncem, bilanci falsi. Fabbriche ha 15 mila euro di crediti non riscossi"

giovedì, 21 dicembre 2017, 10:02

di andrea cosimini

Un resoconto, quello fatto dal sindaco, che ha lasciato senza parole gli stessi consiglieri e cittadini presenti in sala. Michele Giannini, primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, ha infatti approfittato dello spazio riservato alle comunicazioni per aggiornare il consiglio comunale sugli ultimi sviluppi della vicenda Uncem Toscana. Una vicenda, ricordiamolo, che aveva registrato inizialmente l'arresto, nel giugno scorso, dell'ex sindaco di Fabbriche di Vallico, nonché ex presidente di Uncem, Oreste Giurlani, per l'ipotesi del reato di peculato, poi ritornato in libertà.



Giannini ha riassunto durante la seduta le principali novità emerse dall'assemblea dei soci di Uncem, tenutasi martedì mattina, alla presenza del legale liquidatore denominato dopo la messa in liquidazione dell'associazione.



"Durante l'assemblea - ha spiegato il sindaco - il liquidatore ha palesato che i bilanci di Uncem erano falsi. Tutta l'assemblea presente ha quindi proposto di fare un'azione di responsabilità nei confronti di coloro che saranno ritenuti responsabili di questi danni. Si parla infatti di un'associazione messa in liquidazione con circa 2 milioni e mezzo di debiti di cui 100 mila euro e rotti di consulenze, incarichi poco chiari e diverse altre problematiche. A tal proposito però il legale liquidatore ha chiesto di aspettare l'esito delle indagini preliminari in corso, che hanno riguardato il presidente-amministratore, prolungate peraltro di sei mesi".



Dopo questa premessa, Giannini è poi sceso nel dettaglio, parlando dei crediti non riscossi dal comune di Fabbriche di Vergemoli, nei confronti di Uncem, e riportando le sollecitazioni mosse durante l'assemblea verso il legale liquidatore.



"Durante l'assemblea - ha incalzato il sindaco - ho sollecitato la questione del credito che ha il comune di Fabbriche di Vergemoli, ovvero 15 mila euro, non riscossi e non presenti nella contabilità. Sulla questione c'è da dire inoltre che, negli anni, abbiamo cancellato molti crediti che si sono rivelati non esigibili o scritti in bilancio in cifra maggiore rispetto a quella dovuta".



In quanto associazione, però, il liquidatore ha chiarito all'assemblea che l'ente, nonostante il debito enorme, non può fallire. Questo non preclude comunque il fatto che i debiti, soprattutto quelli di natura previdenziale, debbano essere comunque onorati.



"Con il liquidatore - ha concluso Giannini - ci siamo dati mandato di rivederci per fare chiarezza il più possibile sulla situazione. Con l'assemblea, infine, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che era importante pagare innanzitutto gli stipendi arretrati. Si parla di una cifra di circa 800 mila euro".