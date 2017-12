Garfagnana



Il comune di Pieve Fosciana ha premiato le associazioni e i cittadini che si sono distinti nel 2017

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:36

di simone pierotti

Anche quest’anno il comune di Pieve Fosciana ha premiato coloro (singoli o gruppi) che si sono distinti per atti e attività in favore della comunità o di persone in difficoltà.

Il sindaco Francesco Angelini ha consegnato un attestato di riconoscenza a Sofia Venanzi (anni 10) neo campionessa toscana di moto. Comitato festa di Sant’Anna. Domenico e Pietropaolo Angelini, Dina Bollini per la valorizzazione della restaurata chiesina all’ex convento di Sant’anna. LagoSì associazione di Pontecosi che si distingue ogni anno per attività multi valoriali per la valorizzazione del lago e del paese. Federcaccia di Pieve Fosciana e Lions Club Garfagnana che hanno donato un defibrillatore ciascuno che sono stati posizionati presso il comune e alla nuova palestra. Tennis Club che sta gestendo al meglio i campi rinnovati di recente e in particolare perché sono 25 anni che il primo venerdì di agosto organizza la “Passeggiata del Villeggiante”. Associazione Pallavolo perché Pieve Fosciana ha nuovamente una squadra e per la gestione impeccabile della nuova palestra che vede una frequenza notevole di intenti per la più diversa attività (pallavolo, pallacanestro, danza, ginnastica ecc.). Lucia Giovannetti, Giovanna Pieri e Antonella Camerlingo che insieme alla consigliera delegata alla cultura e scuola Simonetta Vergamini hanno rigenerato la Biblioteca Comunale chiusa ormai da molti anni. La Falegnameria Bacci e Turri che spesso si rende disponibile a realizzare manufatti per strutture o iniziative pubbliche.

Al termine il sindaco ha ricordato anche tutte le associazioni, gruppi e singoli che sono stati premiati negli anni scorsi e che continuano la propria attività impegnandosi ad arricchire di esperienze positive la nostra comunità.