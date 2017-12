Il presepio dei bambini di Gallicano e Corfino in consiglio comunale a Lucca

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 23 dicembre 2017, 16:47

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha finanziato con 14,5 milioni di euro, corrispondente all'investimento totale previsto per l'opera, la realizzazione del Ponte sul Serchio. Una infrastruttura strategica e attesa da anni dal territorio, che collegherà la via Statale del Brennero e dell'Abetone (SS 12) e la strada...

sabato, 23 dicembre 2017, 08:19

Il gruppo "Uniti per Gallicano" sensibilizza sul tema della messa in sicurezza delle sponde del Serchio e sollecita il comune e l'autorità di bacino affinché si facciano carico del problema

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:36

Anche quest’anno il comune di Pieve Fosciana ha premiato coloro (singoli o gruppi) che si sono distinti per atti e attività in favore della comunità o di persone in difficoltà. Il sindaco Francesco Angelini ha consegnato a loro un attestato di riconoscenza

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:58

Verrà inaugurato venerdì 29 dicembre alle 15 a Gorfigliano presso la sede della Misericordia il grande affresco realizzato dall'artista pesciatino Franco Del Sarto. Un'opera di notevoli dimensioni, quattro metri di lunghezza per tre di altezza, realizzata grazie all'idea ed alla volontà di Carlo Spadoni, amico da anni del maestro Del Sarto

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:51

Solo con qualche annuncio su Facebook e con un passa parola si è tenuto un primo incontro sul pirogassificatore della KME di Fornaci di Barga presso la sala Guazzelli in Gallicano. Anche se a livello mediatico non è stata data tanta risonanza ed in una serata particolarmente fredda, la sala...

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:00

Il Centro Turistico Il Casone di Profecchia è il luogo ideale per trascorrere le festività. Quest’anno non è mancata la neve che, combinata con condizioni climatiche favorevoli, ha permesso l’apertura delle piste da sci a partire dall’8 dicembre, cosa che non accadeva da alcuni anni