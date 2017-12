Il sindaco Francesco Angelini si schiera contro i botti di Capodanno

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:12

Dopo essere uscito dalla gestione associata del servizio con l'Unione dei comuni della Garfagnana, ed essersi messo temporaneamente "in proprio", il comune di Gallicano è pronto ad entrare a far parte della funzione associata di polizia locale con Coreglia, Bagni di Lucca, Pescaglia e Borgo a Mozzano dal 1 gennaio...

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:33

Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:44

Dal 1° gennaio entrerà in vigore in tutto il territorio della Garfagnana la tassa di soggiorno. Un euro a notte, per un massimo di 5 notti, con una riduzione del 50 in bassa stagione ovvero da ottobre ad aprile. La decisione è stata ratificata dall’Unione dei Comuni Garfagnana

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:44

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alle 23.59 domani, giovedì 28 dicembre

mercoledì, 27 dicembre 2017, 14:37

Riuscito l'esperimento a Camporgiano con gli otto lavoratori della Kme impiegati sette giorni al mese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Soddisfazione sia da parte del sindaco che dei dipendenti dell'azienda

lunedì, 25 dicembre 2017, 18:27

Torna la tradizionale mostra dei presepi e diorami di Pieve Fosciana, che raccoglie oltre 30 opere, allestita nella chiesa di San Giuseppe, attigua alla Pieve. Tra questi lo storico presepio meccanico, uno dei primi esempi di scenografia meccanica costruiti in provincia di Lucca negli anni 70 allestito in permanenza in...