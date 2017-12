Garfagnana : gorfigliano



Inaugura il grande affresco della Misericordia ad opera di Franco Del Sarto

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:58

Verrà inaugurato Venerdi 29 Dicembre alle ore 15:00 a Gorfigliano presso la sede della Misericordia il grande affresco realizzato dall'artista pesciatino Franco Del Sarto.

Un'opera di notoveli dimensioni, 4 metri di lunghezza per 3 di altezza, realizzata grazie all'idea ed alla volontà di Carlo Spadoni, amico da anni del maestro Del Sarto, considerato uno degli ultimi seguaci della Scuola del grande Pietro Annigoni.

Questo affresco, che può senza dubbio essere considerato la prima opera in Italia dedicata alla Misericordia in chiave moderna (non ci risultano altre opere di questo tipo ndr) ha comportato oltre due mesi di lavoro durante i quali lentamente, ha iniziato a prendere forma, "giornata" dopo "giornata"... con la stessa identica tecnica utilizzata secoli fa nelle grandi Basiliche da artisti come Michelangelo. Del Sarto ha rappresentato lo splendido scenario della catena delle Alpi Apuane viste da Gorfigliano, e i rigogliosi boschi del territorio con i magici colori autunnali. Al centro vi è rappresentata la scena di un intervento di soccorso con l'Ambulanza della Misericordia di Gorfigliano-Minucciano circondata da varie "scene" che rappresentano le opere di Misericordia: il soccorso di un ferito, che adagiato su tavola spinale e stabilizzato subisce un arresto cardiaco con il medico l'infermiere e i volontari, ognuno impegnato in una singola operazione, descritta dei minimi dettagli dal pennello preciso ed attento di Del Sarto. Nel grande affresco sono rappresentati anche altri tre volontari che praticano altre tre opere di Misericordia, una giovane volontaria del paese, Lucia, porge una coperta ad un anziano infreddolito, mentre un altro volontario va a confortare un ragazzo seduto con la testa china in segno di disperazione. Abbiamo poi quello che può essere considerato il punto principale di tutta l'opera: il maestro Del Sarto ha ritratto Fabio un giovane volontario della Misericordia di Gorfigliano, che nonostante sia costretto a vivere su una sedia a rotelle, ha da sempre dimostrato la sua grande forza di volontà, mettendosi a disposizione del prossimo, diventando egli stesso il punto di forza della Misericordia di Gorfigliano, eccolo allora rappresentato mentre porta conforto ad una donna in difficoltà. In tutto questo non poteva mancare la Madre di questo piccolo paese dell'Alta Garfagnana e delle sue cave di marmo, la Madonnina dei Cavatori di Gorfigliano, ed allora eccola portata a spalla da quattro cavatori, mentre osserva queste "opere" di Misericordia.

Abbiamo incontrato il Maestro Franco Del Sarto e queste sono state le sue parole: "realizzare questo grande affresco per me è stato molto importante. Non era per niente semplice riuscire a rappresentare "La Misericordia" in tutte le sue opere... ho quindi voluto , contestualizzare la scena proprio qui a Gorfigliano con le Alpi Apuane sullo sfondo, sotto gli occhi della protettrice Madonnina dei Cavatori di cui quest'anno, lo scorso Agosto, sono stati festeggiati i 70 anni. Essendo poi, io stesso volontario in Misericordia a Pescia da oltre 40 anni, mi è venuto naturale ricostruire fedelmente la scena del soccorso, con dovizia di particolari e dettagli difficilmente rappresentabili da chi non è addetto ai lavori, ma non solo... dopo avere conosciuto la realtà della Misericordia di Gorfigliano, sono rimasto colpito dalla straordinaria figura di Fabio, che ogni giorno è presente in Sede per dare il suo prezioso contributo. Un vero esempio per tutti! Ecco allora che l'ho voluto rappresentare, mentre svolge la sua opera di Misericordia nei confronti di una anziana.

Questo mi auguro sia anche un messaggio che possa far riflettere. Ognuno può mettersi a disposizione del prossimo, basta volerlo. Ci vuole solo amore, tanto amore. Ciò che poi si riceve in cambio non ha prezzo... talvolta durante un soccorso ti vengono regalati dei sorrisi che ti porterai dentro al cuore per tutta la vita".

Osservando l'affresco notiamo una particolarità... ci avviciniamo e l'autista dell'ambulanza, che sta osservando la scena del soccorso, e sta comunicando la situazione via telefono alla centrale del 118... ci pare di riconoscerlo... Franco Del Sarto sorride: "durante la realizzazione di quest'opera, mi è venuto da subito spontaneo immedesimarmi nella scena....ripeto sono 48 anni che anche io sono volontario alla Misericordia di Pescia e quindi si...quello è il mio autoritratto".