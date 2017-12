Garfagnana : careggine



Isola Santa, due milioni per il borgo dimenticato

domenica, 31 dicembre 2017, 12:16

di andrea cosimini

Non poteva concludersi in modo migliore il 2017 per la Garfagnana. Una pioggia di soldi si è riversata sul nostro territorio per far rivivere quei luoghi culturali dimenticati attraverso l'iniziativa "Progetto Bellezza" lanciata nella primavera del 2016 dall'allora premier del Pd Matteo Renzi. Un progetto che sembrava essere sparito nel nulla fino a pochi mesi fa ma che oggi, in concomitanza con la fine della legislatura, ha avuto un'improvvisa accelerata nonostante i sindaci e i cittadini della valle si aspettassero i risultati di questo progetto da oltre un anno.



Che dire. Meglio tardi che mai. Oggi, per la Garfagnana, è senza dubbio un giorno di festa. Basti pensare che, dei quasi 5 milioni destinati alla provincia di Lucca, circa 3.5 milioni sono stati assegnati alla Garfagnana. Sorride Gallicano, con il finanziamento di 285 mila euro per il progetto sul duomo di San Iacopo, Minucciano per i 300 mila euro sul Castello di Castagnola e Molazzana per il milione sul complesso della chiesa di San Frediano ai Sassi.



Ad esultare maggiormente, però, è il comune di Careggine che addirittura si è visto finanziare per intero il progetto di 1 milione e 958 mila euro per il completamento e il miglioramento dell'antico borgo di Isola Santa.



"Siamo estremamente soddisfatti - commenta il sindaco Mario Puppa - perché questo finanziamento ci permetterà di risolvere alcune delle criticità più evidenti dell'antico borgo: dal rifacimento della vecchia canonica, alla ristrutturazione del corpo centrale del paese. Ci permetterà inoltre di risistemare l'aspetto urbanistico e di creare spazi turistico-ricettivi".



"Come comune - ha sottolineato Puppa - non siamo restati comunque fermi in attesa di essere selezionati per questo progetto. Attraverso un finanziamento europeo siamo riusciti infatti a consolidare la chiesa e rifare il tetto, pur lasciandola vuota all'interno. Ora però, con i fondi del "Progetto Bellezza", potremo finalmente completare i lavori rendendo finalmente la chiesa uno spazio polifunzionale. Non solo. Con un finanziamento Arcus di 150 mila euro avevamo già previsto l'appalto dei lavori per il rifacimento della piazza".



Con questi ulteriori 2 milioni di euro, però, il comune di Careggine potrà pensare finalmente a restituire all'intera Garfagnana uno dei borghi più affascinanti e attrattivi del territorio, già meta ambita di turisti, e destinato a diventare un nuovo polo di eccellenza nonché un punto di riferimento a livello turistico nella nostra zona.



"L'idea - ha spiegato il sindaco - è di rendere l'antico borgo di Isola Santa un luogo della magia e del fantastico, ma anche un luogo di pellegrinaggio e di viaggio. Così come vuole la sua vocazione. Pensiamo di creare nuovi punti di informazione, spazi per i servizi igienici, nuovi punti parcheggio, e rifare il piccolo ostello per la sosta dei viandanti. Senza dubbio questo finanziamento ci permetterà di restituire all'intera Garfagnana un luogo di valenza storica e turistica".



Il borgo di Isola Santa, pur nella sua attuale bellezza decadente, è stato quest'estate meta di un flusso turistico importante. In questo piccolo paese, proprio sulle rive del lago artificiale, risiede solo una famiglia e non ci sono attività commerciali, eccezion fatta per un piccolo ristorante e albergo diffuso. Con i nuovi interventi in programma, però, la speranza del comune è che nuove attività commerciali possano fiorire nel borgo e soprattutto che possano crearsi nuovi posti di lavoro.