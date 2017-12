Garfagnana : gallicano



La Libellula... vola fino a Gallicano per dire "no" al pirogassificatore

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:51

di loreno bertolacci

Solo con qualche annuncio su Facebook e con un passa parola si è tenuto un primo incontro sul pirogassificatore della KME di Fornaci di Barga presso la sala Guazzelli in Gallicano. Anche se a livello mediatico non è stata data tanta risonanza ed in una serata particolarmente fredda, la sala era gremita rendendo soddisfatti gli organizzatori di questo primo volo de “La Libellula” che preannuncia una serie di innumerevoli incontri in tutti i comuni della valle. Il movimento dei cittadini si impegna a salvaguardare l’ambiente e la salute in valle del Serchio, ispirandosi ai principi del movimento “Rifiuti Zero” e promuovendo l’economia circolare.



Dopo una breve presentazione da parte degli organizzatori dell’incontro, si è entrati subito nel pieno dell’argomento della serata, ovvero il progetto di pirogassificazione della KME, progetto del quale l’azienda non ha presentato ancora nulla alle autorità. Gli organizzatori hanno spiegato, avvicendandosi nell’illustrazione, “la pericolosità per la salute degli abitanti della valle del Serchio se questo scellerato progetto aziendale venisse realizzato”.



Trattandosi appunto di una valle, è stato evidenziato dagli esperti nel settore che “la ventilazione non sarebbe sufficiente a garantire la pulizia delle emissioni in atmosfera e quindi la localizzazione di tale intervento risulta del tutto sbagliata, una valle non disperde gli inquinanti, ma li schiaccia al suolo, tutto questo secondo gli studi già fatti in altri casi.”



Gli organizzatori hanno evidenziato la “scarsa collaborazione e dialogo con le autorità locali e con l’azienda e la necessità di preparare il terreno per essere pronti a controbattere con tutti i mezzi al momento della presentazione del progetto di pirogassificazione.” Oltre a questo si rende necessario un monitoraggio della qualità dell’aria, soprattutto nella frazione di Fornaci di Barga, monitoraggio che è stato più volte richiesto con l’istallazione di una centralina di rilievo. A questo proposito però, poco prima della riunione, gli stessi organizzatori dell'evento hanno fatto presente come il sindaco di Barga, Marco Bonini, abbia chiamato dicendo che Arpat ha garantito che per gennaio metterà una mobile.



Gli organizzatori dell’incontro hanno poi illustrato i vari punti del programma che intendono portare avanti per salvaguardare la salute dei cittadini, programma che prevede innumerevoli incontri con esperti del settore a livello internazionale che si terranno fin dagli inizi del prossimo anno. Assemblee, simposi, volantinaggio, raccolta di firme chiare a sostegno del no al pirogassificatore, raccolta di sottoscrizioni ed adesioni al movimento “La Libellula” sono solo alcuni dei punti all’odine del giorno. Nato appena alcuni mesi fa, per l’esattezza il dodici giugno scorso, ha già raggiunto un notevole numero di componenti e soprattutto simpatizzanti; sta organizzandosi addirittura per realizzare un proprio sito web.



L’assemblea è entrata nel vivo quando è iniziato il dibattito con il pubblico intervenuto. Uno dei primi interventi ha evidenziato un dato che riguarda l’azienda KME che “da un progetto di colture idroponiche è passata a fusioni aziendali con Gnutti fino ad arrivare al pirogassificatore, quindi, ad impressione di molti, senza un chiaro programma aziendale. Il ricatto occupazionale che viene fatto servirà per giustificare l’intervento e se l’opposizione a questa scelta scellerata non sarà forte probabilmente il progetto verrà realizzato.”



Di natura meno tecnica sono stati altri interventi del pubblico presente in sala che hanno evidenziato “il silenzio o l’assenza di una chiara presa di posizione da parte delle amministrazioni locali, definendole fantoccio di un potere politico ed economico più grande al quale interessa poco la salute dei cittadini ma che mira solo al profitto economico; purtroppo i tumori, quando arrivano, non hanno uno schieramento politico ma arrivano a tutti, da sinistra a destra.” Si sono ricordate poi le battaglie che sono state fatte nella valle con le varie iniziative di pirogassificazione presentate e con la chiusura dell’inceneritore di Castelnuovo Garfagnana.



Gli interventi sono stati molti e tutti hanno ribadito “il no assoluto al pirogassificatore, riconoscendo e salvaguardando l’importante ruolo che svolge l’azienda KME nella valle del Serchio a livello occupazionale”. Qualcuno ha suggerito anche altre soluzioni tecniche al problema energia come la “realizzazione di questo impianto in un’area del territorio nazionale idonea a tale intervento, lì potrebbe essere prodotta l’energia necessaria, immessa nella rete nazionale per poi essere di nuovo prelevata nello stabilimento di Fornaci di Barga; questo per garantire la concorrenzialità dell’azienda nella sua produzione con bassi costi energetici.” Altro intervento ha puntato sulla “salute di sessantamila persone, questi sono gli abitanti della valle del Serchio, da Ponte a Moriano ai Carpinelli; salute che ha molto più valore, per questo anche la politica se ne dovrà fare carico in modo chiaro e meno ambiguo di come ha fatto fino ad ora, anche in vista delle imminenti elezioni nazionali, tanto importanti per l’elettorato ma soprattutto per chi deve essere eletto.”



Il movimento, assolutamente apartitico ed apolitico de “La Libellula”, prende spunto proprio da questo insetto che nasce nell’acqua e vive nell’aria, molto difficile da catturare ed ingabbiare. Il suo volo nella valle è appena iniziato.