Maltempo: codice giallo per rischio idrogeologico, neve e vento

mercoledì, 27 dicembre 2017, 14:37

Riuscito l'esperimento a Camporgiano con gli otto lavoratori della Kme impiegati sette giorni al mese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Soddisfazione sia da parte del sindaco che dei dipendenti dell'azienda

lunedì, 25 dicembre 2017, 18:27

Torna la tradizionale mostra dei presepi e diorami di Pieve Fosciana, che raccoglie oltre 30 opere, allestita nella chiesa di San Giuseppe, attigua alla Pieve. Tra questi lo storico presepio meccanico, uno dei primi esempi di scenografia meccanica costruiti in provincia di Lucca negli anni 70 allestito in permanenza in...

domenica, 24 dicembre 2017, 16:03

Brutta avventura per un escursionista che oggi pomeriggio, proprio nel giorno della vigilia di Natale, è rimasto bloccato sull'intaglio della cresta nord della Pania Secca richiedendo l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3 con al seguito un tecnico del soccorso alpino

sabato, 23 dicembre 2017, 16:47

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha finanziato con 14,5 milioni di euro, corrispondente all'investimento totale previsto per l'opera, la realizzazione del Ponte sul Serchio. Una infrastruttura strategica e attesa da anni dal territorio, che collegherà la via Statale del Brennero e dell'Abetone (SS 12) e la strada...

sabato, 23 dicembre 2017, 08:19

Il gruppo "Uniti per Gallicano" sensibilizza sul tema della messa in sicurezza delle sponde del Serchio e sollecita il comune e l'autorità di bacino affinché si facciano carico del problema

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:36

Anche quest’anno il comune di Pieve Fosciana ha premiato coloro (singoli o gruppi) che si sono distinti per atti e attività in favore della comunità o di persone in difficoltà. Il sindaco Francesco Angelini ha consegnato a loro un attestato di riconoscenza