Garfagnana



Meningite, ricoverato un paziente della Valle del Serchio

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:37

Doppio caso di meningite in provincia di Lucca. Uno di questi ha riguardato un paziente di 34 anni della Valle del Serchio, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Lucca, dopo essersi rivelato, in seguito agli esami di laboratorio, affetto da meningite da pneumococco. La prognosi è riservata, ma il quadro clinico è in miglioramento. Si conferma che la meningite da pneumococco, a differenza di altri tipi di meningite, non dà origine a focolai epidemici. Per questo motivo non è richiesta in questo caso la profilassi per i contatti stretti.



Più grave, invece, un'altra paziente di 56 anni, residente a Capannori, che è stata ricoverata, anch'essa all'ospedale "San Luca" di Lucca, con diagnosi di meningite di tipo C. La donna, attualmente in terapia intensiva con prognosi riservata. E' in condizioni gravi, ma stabili. In questo caso, il servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL Toscana nord ovest ha già eseguito tutti i controlli ed i necessari interventi di profilassi sui familiari e sui contatti stretti della donna.