Garfagnana : pieve fosciana



Nasce l'associazione “Garfaludica”, nuova sede all'ex Cav

mercoledì, 20 dicembre 2017, 16:33

di andrea cosimini

Il gruppo era attivo già da qualche anno in Garfagnana. Organizzava regolarmente piacevoli serate in compagnia, partecipava, con eventi dimostrativi, ad alcune delle più importanti manifestazioni del territorio (tra cui la Settimana del Commercio di Castelnuovo) e collaborava all’organizzazione dello spazio ludoteca a Lucca Comics & Games con un’opera di volontariato volta a spiegare i giochi da tavolo sia ai più giovani che agli adulti.



Il gruppo era quindi già formato, ma mancava una sede fissa e, soprattutto, mancava il riconoscimento ufficiale come associazione. Un doppio traguardo che finalmente è stato raggiunto grazie alla concessione del comune di uno spazio presso l’ex Cav in via Dante Alighieri a Pieve Fosciana.



L’inaugurazione della nuova sede si terrà sabato 30 dicembre, dalle 14.30 alle 24, con i membri della neo-nata associazione, denominata “Garfaludica”, che saranno a disposizione tutto il giorno per illustrare, a bimbi e adulti, cosa siano i giochi da tavola e quali siano le regole di decine di giochi. Dai più facili ai più impegnativi. Presso questo nuovo spazio l’associazione potrà così organizzare una serie di eventi periodici aperti a tutti.



Trovare una sede era un passo fondamentale per l’associazione. Infatti, dietro all’aspetto ludico, si nasconde in realtà l’ambizione di radunare chi ad una serata davanti alla tv o al computer, preferisce ancora il contatto umano e un sano confronto intellettivo. Un divertimento “lento” e “sociale” insomma, come lo definiscono i membri dell’associazione, in antitesi ad un mondo sempre più “frenetico” e “Individualista”.



“In Italia – hanno spiegato i membri di Garfaludica - il gioco da tavolo è stato a lungo reputato un’attività relegata alla sfera dell’infanzia, leggera e di poco valore. In altre culture europee invece è considerato un passatempo che riunisce attorno ad un tavolo la famiglia, gli amici, favorendone la socializzazione, la creatività, la riflessione e una sana competizione. Nei ‘boardgame’ la pura fortuna è spesso bandita (i dadi il più delle volte non ci sono proprio), ci si immerge in mondi reali (un commerciante, un contadino, un cavaliere, un politico) o di fantasia (un esploratore spaziale, un elfo, un cyborg), ci si impegna a sviluppare strategie per raggiungere la vittoria, talvolta scontrandosi con gli altri giocatori, talvolta semplicemente accumulando più punti degli altri e talvolta cooperando con i compagni per vincere tutti insieme contro il gioco!”



Appuntamento quindi a sabato 30 per conoscere da più vicino questa realtà associativa che vuole dare il suo piccolo contributo per migliorare la vita sociale della Valle.