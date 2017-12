Garfagnana



Operai Kme a lavoro per il comune, esperimento riuscito a Camporgiano

mercoledì, 27 dicembre 2017, 14:37

di andrea cosimini

Il coro è pressoché unanime: "Esperimento riuscito". Lo pensa il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi, e lo pensano soprattutto gli otto operai di Kme, tra cui Danilo Fabbri, nella doppia veste di dipendente dell'azienda e consigliere comunale di maggioranza del comune.



Gli otto dipendenti dello stabilimento fornacino, che fino ad agosto 2018 (data di scadenza dell'accordo tra Kme e comune) continueranno a prestare servizio a Camporgiano, si sono rivelati infatti una grande risorsa per il comune alle prese con un solo operaio e con difficoltà oggettive, sia in termini economici che di personale, a garantire alla comunità quei lavoretti (piccoli, ma importanti) di manutenzione ordinaria e straordinaria che la cittadinanza, giustamente, richiede.



Suddivisi in due squadre da quattro, impiegate in alternanza ogni sette giorni, i lavoratori di Kme hanno portato a termine fino ad ora tutta una serie di interventi utili per la comunità che vanno dalla pulizia dei cimiteri, al taglio dell'erba, fino alla pulizia delle fossette e delle strade, nonché alla preparazione e all'allestimento di feste e manifestazioni sul territorio. I lavoratori si sono dati da fare soprattutto in occasione delle criticità meteo, spargendo sale lungo le strade per evitare il rischio ghiaccio, o spalando la neve a seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio nei giorni scorsi. Insomma, si sono adoperati per svolgere quei lavori essenziali che ogni cittadino richiede a gran voce, ma che il comune è in difficoltà a garantire proprio per la mancanza, molto spesso, di risorse.



"Per me è stata un'esperienza bellissima - ha commentato Danilo Fabbri, 58 anni, consigliere del comune con delega alla protezione civile e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, nonché caposquadra degli operai Kme in quanto, lui stesso, dipendente dell'azienda -. Facciamo parte di quei lavoratori che erano stati mandati a Campo Tizzoro e ai quali era stato chiesto se volevamo andare da volontari a dare una mano nel nostro comune. Noi abbiamo tutti accettato. Qua finalmente si lavora, per di più "a casa", dando una mano concreta al nostro territorio in quanto conosciamo bene le problematiche del nostro paese".



Il lavoro degli operai Kme (tutti formati per le mansioni svolte), che si affianca (ma non si sovrappone) a quello dell'unico operaio comunale, ha però una durata di "soli" sette giorni al mese. Nei restanti giorni, quindi, i lavoratori continuano ad essere in solidarietà al 70 per cento.



"Ringraziamo l'azienda Kme - ha concluso Fabbri - per averci dato questa possibilità. Anche se sarebbe stato bello che, al posto di sette giorni, fossero stati almeno dieci. Sarebbe stata una bella risorsa per il comune".