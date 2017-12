Garfagnana



Polizia locale, Gallicano si unisce ai quattro comuni della Mediavalle

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:12

di andrea cosimini

La firma della convenzione sarà firmata, con ogni probabilità, sabato mattina. Intanto però la delibera è già stata approvata in quasi tutti i consigli comunali (compreso Gallicano) dei quattro comuni aderenti alla gestione associata di polizia locale della Mediavalle del Serchio.



Il comune guidato dal sindaco David Saisi, dopo essere uscito dalla gestione associata dell'Unione dei comuni della Garfagnana per mettersi temporaneamente "in proprio", è pronto ad entrare, a partire dal 1 gennaio 2018, nel corpo di polizia locale unificato, capitanato dal comandante Marco Martini (già in servizio "part-time" a Gallicano), che abbraccia tutti i comuni della Mediavalle del Serchio (Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano e Pescaglia) con la sola eccezione di Barga.



Una notizia che era nell'aria già da tempo, più o meno dall'uscita del comune dalla precedente gestione associata, ma che solo oggi trova finalmente la sua ufficialità. Alla base della decisione, non soltanto questioni economiche, ma soprattutto la constatazione, da parte della giunta gallicanese, del miglior meccanismo di ripartizione dei costi e la condivisione di una concezione unitaria del territorio nella gestione del servizio.



"Questa scelta - ha spiegato il sindaco David Saisi - è stata fatta, in parte, già al momento della nostra uscita dalla funzione associata con l'Unione dei comuni della Garfagnana. Cercavamo una gestione più efficiente e ed efficace del servizio. Una possibilità era rappresentata, appunto, dall'entrare a far parte della gestione associata con i quattro comuni della Mediavalle. I tempi non erano ancora maturi. Tra oggi e domani, però, tutti i comuni interessati dovrebbero deliberare la nostra entrata nella nuova gestione associata di polizia locale".



"Parlando delle motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta - ha continuato il sindaco - bisogna dire che queste non sono state essenzialmente di carattere economico anche se qualche differenza, rispetto alla precedente gestione, ci sarà. Queste differenze però non sono state determinanti ai fini della nostra scelta. Piuttosto ci piaceva di più il meccanismo di ripartizione dei costi tra i comuni, più chiaro e nitido, e la possibilità di avere un servizio di polizia locale su un territorio considerato unificato e non come la somma di più territori dove ognuno gode delle sue peculiarità che vuole far rispettare".



Cosa cambierà, a questo punto, tra la precedente gestione e la nuova? "Gallicano avrà un unico comandante - ha concluso Saisi -, Marco Martini, che già lavorava part-time per noi prima. Il corpo di polizia invece dovrà vigilare su tutto il territorio dei comuni associati. Avremo quindi la possibilità, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni, di contare sull'apporto di più vigili e con specializzazioni che prima non avevamo. Non solo. Avremo anche un pattugliamento più preciso sul territorio e quindi un maggiore controllo. L'unica riduzione riguarderà l'apertura dello sportello che sarà aperto un solo giorno alla settimana e non più tre giorni come prima".