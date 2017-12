Simonini: "No all'uso irresponsabile dei botti di Capodanno"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:37

Si costituirà anche in Mediavalle e Garfagnana Potere al Popolo, il soggetto politico della sinistra di alternativa nato in tutta Italia su iniziativa del centro sociale napoletano "Je so' pazzo". Giovedì 4 gennaio alle ore 21, a Gallicano, presso la sala Guazzelli, si svolgerà l'assemblea costituitiva territoriale

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:16

Il Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo proseguirà fino al 2020, con un ulteriore finanziamento di 750 mila euro da parte della regione. La prosecuzione e lo sviluppo del Piano sono previsti da una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania...

venerdì, 29 dicembre 2017, 11:55

Il sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini, a nome di tutta l’amministrazione comunale, rivolge un caloroso invito a tutta la popolazione affinchè a Capodanno prevalgano il buon senso e il rispetto nei confronti degli animali che, come sappiamo, sono soggetti a veri e propri traumi a causa di questa usanza

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:12

Dopo essere uscito dalla gestione associata del servizio con l'Unione dei comuni della Garfagnana, ed essersi messo temporaneamente "in proprio", il comune di Gallicano è pronto ad entrare a far parte della funzione associata di polizia locale con Coreglia, Bagni di Lucca, Pescaglia e Borgo a Mozzano dal 1 gennaio...

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:33

Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:44

Dal 1° gennaio entrerà in vigore in tutto il territorio della Garfagnana la tassa di soggiorno. Un euro a notte, per un massimo di 5 notti, con una riduzione del 50 in bassa stagione ovvero da ottobre ad aprile. La decisione è stata ratificata dall’Unione dei Comuni Garfagnana