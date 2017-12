Garfagnana : gallicano



Uniti per Gallicano: "Urgono interventi sulla sponda del fiume"

sabato, 23 dicembre 2017, 08:19

Il gruppo "Uniti per Gallicano" sensibilizza sul tema della messa in sicurezza delle sponde del Serchio e sollecita il comune e l'autorità di bacino affinché si facciano carico del problema.

"L’allarme del titolare del lago i Tre Canali sulla messa in sicurezza della sua attività dal fiume Serchio - si legge in una nota diffusa dal gruppo - ripropone con forza la necessità di interventi urgenti sulla sponda destra del fiume nel comune di Gallicano. I lavori eseguiti negli ultimi anni sulla sponda sinistra del fiume, nel comune di Barga, a monte di Gallicano, e i detriti presenti nel mezzo dell’alveo del fiume ne hanno deviato il corso spingendo l’acqua più volte sulla sponda del comune di Gallicano, da Campia fino a Turritecava".



"In questi tratti - spiega il gruppo - negli ultimi anni non ci sono stati gli interventi necessari al contenimento della forza del fiume che una volta ingrossato e in piena, erode le sponde come è successo nei giorni scorsi. Così, oltre al lago tre canali, anche il campo sportivo di Gallicano rischia di essere portato via alla prossima piena del Serchio".



"Bisogna intervenire urgentemente - dice il gruppo - , non basta transennare l’area o impedire l’accesso al parcheggio come ha fatto il comune ultimamente. Bisogna trovare i fondi necessari per mettere in sicurezza le sponde del Serchio così come è stato fatto negli altri comuni".



"Come Uniti per Gallicano - conclude - sollecitiamo il comune affinchè si faccia carico del problema, perchè venga coinvolta l’autorità di bacino perché se ne faccia carico per le sue competenze e le sue responsabilità. Si provveda a interessare la regione e a presentare le dovute richieste di interventi necessari in base allo stato di emergenza decretato dalla giunta regionale il 13 dicembre anche per la nostra provincia".