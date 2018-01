A Borsigliana il consueto concerto di inizio anno

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:36

Apuantrek, gli Uomini della Neve e in collaborazione con Garfagnana Guide presentano l’evento Solare Apuano: Epifania del Pennato, accessibile a tutti e a partecipazione gratuita. Si vedrà il Sole apparire nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto illuminando di nuova luce il sito di incisioni rupestri di Trogna con i...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:22

“Una fine dell’anno speciale per Gallicano” così ha esordito il sindaco David Saisi appena saputa la notizia del finanziamento di 285 mila per il restauro della chiesa di San Jacopo – il duomo – mediante l’iniziativa del governo per la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico “ Recuperiamo i...

lunedì, 1 gennaio 2018, 20:47

La sp 39 di Vergemoli è stata chiusa nel tardo pomeriggio di oggi (1 gennaio) per la caduta di massi e materiale terroso immediatamente dopo il bivio per Fornovolasco. Domani (2 gennaio) saranno effettuati i necessari sopralluoghi per valutare l'entità del movimento franoso e l'eventuale riapertura

lunedì, 1 gennaio 2018, 17:03

In via sperimentale, riprendendo diverse immagini e concetti dei lunghi solitari cammini nel freddo del grande nord, alcuni componenti dell’associazione Mangia Trekking, hanno realizzato un’ attività di fine anno insieme al più antico amico dell’uomo

domenica, 31 dicembre 2017, 12:16

Sembrava sparito nel nulla ma, evidentemente, la fine della legislatura ha accelerato le pratiche del "Progetto Bellezza" (iniziativa lanciata dall'ex premier Matteo Renzi nel 2016) e la Garfagnana può esultare per il finanziamento di circa 3.5 milioni di euro per i luoghi culturali dimenticati

sabato, 30 dicembre 2017, 10:22

È stato inaugurato il 29 dicembre a Gorfigliano il grande affresco realizzato dal pittore pesciatino Franco Del Sarto. Un evento molto importante, basti pensare che quella di Del Sarto è l'unica opera in italia dedicata alla Misericordia realizzata con la tecnica dell'affresco