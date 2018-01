Garfagnana : pieve fosciana



Gaia prima stacca, poi riattiva l’acqua ad una famiglia con un figlio disabile

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:51

di simone pierotti

Inizio di nuovo anno con una brutta sorpresa per Sabino Rossi di Pieve Fosciana e la sua famiglia. Martedì mattina (2 gennaio) un operatore della Gaia, l’azienda fornitrice dell’acqua, si è recato presso l’abitazione dei Rossi ed ha chiuso il contatore. Il motivo? La famiglia Rossi doveva pagare una bolletta relativa ad una morosità con scadenza al 31 dicembre 2017, una bolletta pari a 130 euro. Essendo il giorno di scadenza e quello successivo festivi, la bolletta è stata pagata il 2 gennaio , ovvero il primo giorno lavorativo dopo le festività. Questione di ore, forse minuti, perchè la famiglia Rossi si è ritrovata senza avwere accesso all'acqua potabile a partire dalle 10:30 del mattino, con grande sorpresa e anche rabbia.

“Sono esterefatto – ha commentato amaramente il padrone di casa – non solo ho pagato il primo giorno lavorativo possibile, ma l'operatore della Gaia non ha avuto nemmeno il buon senso di suonare il campanello per avvisarci. Avevamo la lavatrice accesa e il distacco improvviso dell'acqua ha pure causato un danno!”. La vicenda ha poi avuto un'evoluzione perchè, in serata, l'acqua è stata riattaccata.

Al di là del disguido burocratico, la vicenda è soprattutto umana dato che il signor Rossi è disoccupato dallo scorso agosto e vive con la moglie ed un figlio disabile. “E' una vergogna! Una totale mancanza di sensibilità e tatto, abbiamo un figlio disabile in carrozzina, non possiamo certo permetterci di restare senza i servizi... L'acqua è stata riattivata ma non finisce qua: Sabino Rossi è sicuro di aver subito un'ingiustizia e muoverà i passi necessari per tutelarsi. Intanto non è ancora riuscito a mettersi in contatto con gli uffici di Gaia, che riapriranno al pubblico solo martedì 9 gennaio.