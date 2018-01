Valle del Serchio, bilancio positivo per il progetto "Innesti"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:51

Inizio di nuovo anno con una brutta sorpresa per Sabino Rossi di Pieve Fosciana e la sua famiglia. Martedì mattina (2 gennaio) un operatore della Gaia, l’azienda fornitrice dell’acqua, si è recato presso l’abitazione dei Rossi ed ha chiuso il contatore

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:47

Sabato 13 gennaio, alle 11, verrà inaugurato il nuovo impianto di trasformazione del marmo di Apuana Lavorati, in località Roccalberti. I lavori sono stati completati in meno di due anni e hanno visto un investimento di circa 6 milioni di euro

mercoledì, 3 gennaio 2018, 12:44

Giovedì 4 gennaio, alle 20,45, nella chiesa parrocchiale di Borsigliana in comune di Piazza al Serchio si terrà il consueto concerto di inizio anno con brani natalizi eseguiti dal coro parrocchiale delle voci bianche coordinato da Virgilio Brega e dalla filarmonica “Giacomo Puccini” di Minucciano diretta dalla maestra Michela Fantoni

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:36

Apuantrek, gli Uomini della Neve e in collaborazione con Garfagnana Guide presentano l’evento Solare Apuano: Epifania del Pennato, accessibile a tutti e a partecipazione gratuita. Si vedrà il Sole apparire nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto illuminando di nuova luce il sito di incisioni rupestri di Trogna con i...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:22

“Una fine dell’anno speciale per Gallicano” così ha esordito il sindaco David Saisi appena saputa la notizia del finanziamento di 285 mila per il restauro della chiesa di San Jacopo – il duomo – mediante l’iniziativa del governo per la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico “ Recuperiamo i...

lunedì, 1 gennaio 2018, 20:47

La sp 39 di Vergemoli è stata chiusa nel tardo pomeriggio di oggi (1 gennaio) per la caduta di massi e materiale terroso immediatamente dopo il bivio per Fornovolasco. Domani (2 gennaio) saranno effettuati i necessari sopralluoghi per valutare l'entità del movimento franoso e l'eventuale riapertura