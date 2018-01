Garfagnana



Vergemoli, strada provinciale chiusa per frana

lunedì, 1 gennaio 2018, 20:47

La sp 39 di Vergemoli è stata chiusa nel tardo pomeriggio di oggi (1 gennaio) per la caduta di massi e materiale terroso immediatamente dopo il bivio per Fornovolasco. Domani (2 gennaio) saranno effettuati i necessari sopralluoghi per valutare l'entità del movimento franoso e l'eventuale riapertura.



Per raggiungere Vergemoli è quindi necessario - provenendo da Gallicano - proseguire verso Fornovolasco, passare dalla Grotta del Vento e quindi proseguire per Vergemoli. Altra opzione, più malagevole, è raggiungere Vergemoli passando da Molazzana-Brucciano-Calomini.